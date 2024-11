Le due auto dopo l'incidente. Keystone

Si schianta con un'Alfa Romeo rubata contro una Aston Martin e finisce in condizioni critiche in ospedale. Gli antefatti dell'incidente che ha visto protagonista un 38enne belga ieri notte a Baden (AG) sono definiti «strani» dalla polizia.

Lo scontro frontale è avvenuto alle 22.30 sulla Bruggerstrasse alle porte di Baden, scrive oggi la polizia cantonale di Argovia in una nota.

I soccorritori hanno trovato il 38enne gravemente ferito, ma non privo di sensi. Il conducente 24enne dell'altra ha riportato ferite minori, mentre le due auto sono andate completamente distrutte.

Espulso da un taxi si denuda

Secondo i primi accertamenti della polizia, tutto fa pensare che il 38enne sia stato obbligato a lasciare un taxi a causa del suo comportamento. Poco dopo, dei testimoni lo hanno visto denudarsi e correre davanti a un'auto che stava sopraggiungendo sulla strada buia.

Le prove finora raccolte – scrive la polizia – indicano che l'uomo è stato colpito dall'auto e gettato a terra. E mentre il tassista stava assistendo la donna alla guida della Alfa Romeo, il 38enne si è messo alla guida della vettura, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con la Aston Martin.

La procura di Baden ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze esatte della vicenda. Gli inquirenti hanno inoltre ordinato gli esami del sangue e il fermo dell'uomo, che viste le condizioni non ha ancora potuto essere interrogato. Secondo la polizia, il cittadino belga non è residente in Svizzera.

