Canton Argovia, trovati tre cadaveri in un garage

La polizia argoviese ha trovato in un garage di Uerkheim i cadaveri di tre persone. La notizia, pubblicata dal portale «20 Minuten», è stata confermata a Keystone-ATS da un portavoce delle autorità cantonali.

Le autorità non hanno voluto rivelare nulla circa le cause della morte né sulle circostanze che hanno portato alla scoperta dei tre corpi. Ad ogni modo, non sono state avviate ricerche di persone sospette.

La polizia ha ricevuto una segnalazione verso le 13.30, si è limitato a precisare l'addetto stampa.

Sul posto si sono recati due pattuglie e i pompieri. Al momento, gli inquirenti stanno chiarendo gli eventi che hanno provocato il decesso delle tre persone.

