Il copresidente del PS Cédric Wermuth (AG) in una foto d'archivio Keystone

Il copresidente del PS e consigliere nazionale argoviese Cédric Wermuth è stato vittima di un furto d'identità. Foto di Wermuth sono state utilizzate come esca per una truffa sentimentale su Internet («Romance Scam»). Il politico ha presentato una denuncia penale.

Il capo del servizio di investigazione criminale della polizia cantonale argoviese, Max Gräni, ha confermato a Keystone-ATS una notizia diffusa oggi dai portali online dei giornali del gruppo CH Media. La denuncia sarà ora inoltrata al Ministero pubblico del canton Argovia.

Wermuth, stando a CH Media, si è reso conto del furto d'identità perché il direttore di una filiale bancaria l'ha chiamato per dire che una cliente voleva trasferirgli 100'000 franchi. Wermuth era stato usato come esca dai truffatori e la donna non si era accorta di nulla.

Il presidente del PS, secondo quanto riportato dai media, ha dichiarato di aver trovato cinque pagine con i suoi dati solo su Facebook. È rimasto scioccato quando ha capito che la sua identità era stata usata impropriamente per truffe amorose online.

L'usurpazione d'identità è un reato penale in Svizzera dal settembre 2023. Si tratta dell'utilizzo dell'identità di un'altra persona senza il suo consenso, al fine di danneggiarla o di ottenere un vantaggio illecito per sé o per terzi. Il Codice penale svizzero prevede una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

