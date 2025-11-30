ArgoviaUomo accoltellato a Baden, ha riportato gravi ferite
SDA
30.11.2025 - 10:49
Ieri, sabato, sera a Baden (AG) un 26enne afghano è stato accoltellato riportando gravi ferire. La polizia, mobilitatasi in forze, non è per ora riuscita a trovare l'aggressore.
Keystone-SDA
30.11.2025, 10:49
30.11.2025, 10:59
SDA
Una pattuglia della comunale ha trovato l'uomo privo di sensi, si legge in un comunicato odierno delle forze dell'ordine cantonali. È stato quindi portato in ospedale con un'ambulanza.
È stata una terza persona ad allertare i soccorsi poco prima delle 21:00, parlando di una persona gravemente ferita sulla Schlossbergplatz. Alla ricerca dell'aggressore si sono lanciate le polizie cantonali e regionali. Indagini sono in corso.