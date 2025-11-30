  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Argovia Uomo accoltellato a Baden, ha riportato gravi ferite

SDA

30.11.2025 - 10:49

Il fato di sangue si è verificato a Baden (AG).
Il fato di sangue si è verificato a Baden (AG).
Keystone

Ieri, sabato, sera a Baden (AG) un 26enne afghano è stato accoltellato riportando gravi ferire. La polizia, mobilitatasi in forze, non è per ora riuscita a trovare l'aggressore.

Keystone-SDA

30.11.2025, 10:49

30.11.2025, 10:59

Una pattuglia della comunale ha trovato l'uomo privo di sensi, si legge in un comunicato odierno delle forze dell'ordine cantonali. È stato quindi portato in ospedale con un'ambulanza.

È stata una terza persona ad allertare i soccorsi poco prima delle 21:00, parlando di una persona gravemente ferita sulla Schlossbergplatz. Alla ricerca dell'aggressore si sono lanciate le polizie cantonali e regionali. Indagini sono in corso.

I più letti

Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Verso dei «no» netti: 84% all'iniziativa «Servizio civico» e 79% a quella «per il futuro»
Stop ai vitalizi per gli ex consiglieri di Stato retici alla fine del proprio mandato
Un'influencer austriaca scomparsa è stata trovata morta in Slovenia

Altre notizie

Musica. Carlo Conti annuncia i 30 Big di Sanremo

MusicaCarlo Conti annuncia i 30 Big di Sanremo

Tramite suicidio assistito. È morto a quasi 93 anni il fondatore di Dignitas Ludwig A. Minelli

Tramite suicidio assistitoÈ morto a quasi 93 anni il fondatore di Dignitas Ludwig A. Minelli

Roghi. Incendio nel nord-est della Francia, 5 morti in un palazzo

RoghiIncendio nel nord-est della Francia, 5 morti in un palazzo