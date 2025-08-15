Uomo trovato senza vita nel lago di Hallwil Keystone

Un uomo ha perso la vita oggi, venerdì, pomeriggio nel lago di Hallwil, nel Canton Argovia. È stato trovato immobile in acqua e i soccorritori, intervenuti subito, non sono riusciti a rianimarlo.

Keystone-SDA SDA

L'allarme è scattato intorno alle 16:00, ha indicato la polizia cantonale argoviese a Keystone-ATS, confermando quanto riportato dal Blick. Sulle cause e le circostanze della tragedia sono in corso accertamenti.