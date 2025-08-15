  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Argovia Uomo muore nel lago di Hallwil, in corso gli accertamenti

SDA

15.8.2025 - 17:46

Uomo trovato senza vita nel lago di Hallwil
Uomo trovato senza vita nel lago di Hallwil
Keystone

Un uomo ha perso la vita oggi, venerdì, pomeriggio nel lago di Hallwil, nel Canton Argovia. È stato trovato immobile in acqua e i soccorritori, intervenuti subito, non sono riusciti a rianimarlo.

Keystone-SDA

15.08.2025, 17:46

15.08.2025, 17:47

L'allarme è scattato intorno alle 16:00, ha indicato la polizia cantonale argoviese a Keystone-ATS, confermando quanto riportato dal Blick. Sulle cause e le circostanze della tragedia sono in corso accertamenti.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Altre notizie

Vaud. Recuperato un piccolo aereo precipitato nel Lemano

VaudRecuperato un piccolo aereo precipitato nel Lemano

Double wristing. Due orologi al polso: l'idea di Fidel Castro ora spopola sui social

Double wristingDue orologi al polso: l'idea di Fidel Castro ora spopola sui social

Lutto. È morta la madre di Bezos, fra le prime a investire in Amazon

LuttoÈ morta la madre di Bezos, fra le prime a investire in Amazon