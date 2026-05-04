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A Zurigo Agente in borghese viene avvicinato da una prostituta e scopre così un bordello illegale

Lea Oetiker

4.5.2026

Un bordello illegale è stato scoperto nel quartiere Niederdorf di Zurigo (foto d'archivio).
Un bordello illegale è stato scoperto nel quartiere Niederdorf di Zurigo (foto d'archivio).
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Un approccio casuale nel Niederdorf, la città vecchia, di Zurigo ha portato alla scoperta di un bordello illegale: una donna di 40 anni ha offerto prestazioni sessuali a un poliziotto in borghese.

Lea Oetiker

04.05.2026, 17:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un poliziotto in borghese ha scoperto un bordello illegale nel quartiere Niederdorf di Zurigo grazie a un incontro casuale.
  • Le indagini hanno portato a un'operatrice di 40 anni che organizzava il lavoro sessuale senza licenza e possedeva anche stimolanti sessuali e droghe illegali.
  • La donna è stata condannata e una delle lavoratrici del sesso coinvolte ha dovuto rispondere anche di soggiorno illegale.
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La Polizia ha scoperto in modo del tutto casuale un bordello illegale nel quartiere Niederdorf di Zurigo.

L'indagine è scaturita dopo che, in un giorno di giugno, un poliziotto in borghese è stato avvicinato da una donna di 40 anni che gli ha offerto un'ora con due lavoratrici del sesso per 200 franchi, come riportato dal quotidiano «Tages-Anzeiger».

Le successive indagini della polizia cittadina e cantonale e della procura di Zurigo-Limmat hanno portato alla luce un grave caso di prostituzione illegale, traffico e possesso di droga.

Un bordello illegale sotto il nome di «Salon 200»

La donna gestiva infatti, senza licenza, un bordello in un edificio fatiscente di Niederdorf con il nome di «Salon 200», dove impiegava diverse altre donne senza un permesso di lavoro valido.

Una prostituta della Repubblica Dominicana soggiornava in Svizzera come turista e lavorava illegalmente. Doveva consegnare parte dei suoi guadagni alla donna.

Nel corso di ulteriori indagini sotto copertura, si è anche scoperto che l'imputata ha anche venduto il Kamagra, uno stimolante sessuale vietato in Svizzera. Sono infatti state trovate grandi quantità di preparati illegali, oltre che a cocaina ed ecstasy. La donna è quindi stata fermata.

La procura ha poi condannato la 40enne a una pena pecuniaria e a una multa. Anche la prostituta coinvolta è stata perseguita per soggiorno e lavoro illegale.

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