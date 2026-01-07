La donna aveva cercato di speronare gli agenti con la sua auto. (Foto simbolica) Keystone

Forze federali hanno aperto il fuoco e ucciso una donna a Minneapolis (Minnesota) nell'ambito di una massiccia azione anti-migranti. La vittima aveva tentato di speronare con la sua auto agenti dell'ICE impegnati nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale.

Keystone-SDA SDA

La sparatoria ha attirato una vasta folla di manifestanti. Giornalisti presenti sul posto hanno visto un'area transennata con un gran numero di agenti dell'Ice all'incrocio tra 34esima e Portland Avenue.