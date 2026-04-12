  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

È successo in Italia Aggredito da un gruppo di giovani, muore davanti al figlio di 11 anni

Sara Matasci

12.4.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Carabinieri

È successo sabato sera a Massa, in Toscana, dopo che il 47enne è stato colpito da alcuni ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, rimproverati perché stavano lanciando delle bottiglie contro una vetrina. L'uomo è poi caduto a terra e ha battuto violentemente la testa, un colpo che gli è stato fatale.

Sara Matasci

12.04.2026, 19:12

12.04.2026, 19:14

Una notte di violenza, poi la tragedia. Un uomo di 47 anni è morto sabato sera dopo un’aggressione avvenuta nel centro di Massa, in Toscana, colpito davanti al figlio di appena 11 anni.

Secondo una prima ricostruzione, come si legge sul sito di «Rai News», la vittima si trovava in piazza insieme ad alcuni familiari, tra cui il bambino, quando la situazione è improvvisamente degenerata.

Poco prima della mezzanotte, un gruppo di giovani — tutti italiani tra i 16 e i 18 anni, alcuni dei quali visibilmente ubriachi— avrebbe iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro una vetrina in pieno centro.

A quel punto l’uomo, o un suo parente, sarebbe intervenuto chiedendo loro di smettere. Un richiamo che avrebbe scatenato la reazione del gruppo: nel giro di pochi istanti, dalle parole si è passati alla violenza.

Colpito e caduto a terra, battendo la testa

L’aggressione si è consumata in pochi minuti. Il 47enne è stato colpito e, durante la colluttazione, è caduto a terra battendo violentemente la testa. L’impatto gli sarebbe stato fatale, provocando un arresto cardiaco.

Inutili i soccorsi: i sanitari intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto lì, nella piazza, sotto gli occhi del figlio, rimasto sotto shock.

Con lui era presente anche il cognato, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Il bambino, pur non riportando lesioni fisiche, è stato assistito dai medici per il forte trauma subito.

Carabinieri al lavoro per identificare i responsabili

Sull’accaduto indagano i carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili. Non si esclude l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, mentre resta da chiarire il ruolo del gruppo di giovani coinvolti nell’aggressione.

Un episodio che ha scosso profondamente la città, riportando al centro il tema della violenza giovanile e della sicurezza nei centri urbani.

I più letti

Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
Cesare Cremonini preoccupa i fan: «Ogni giorno è dedicato ad annegare il dolore»
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
Falliti i colloqui, Trump blocca Hormuz. Quanto peserà sull'economia USA e mondiale?

Altre notizie

A bordo anche svizzeri. Rinviata per maltempo la partenza della nuova Flotilla verso Gaza

A bordo anche svizzeriRinviata per maltempo la partenza della nuova Flotilla verso Gaza

Quattro Paesi e 18mila km. Papa Leone vola in Africa, dove incontrerà popoli che da tempo non vedono un Pontefice

Quattro Paesi e 18mila kmPapa Leone vola in Africa, dove incontrerà popoli che da tempo non vedono un Pontefice

Gravi ferite. Nidvaldo, escursionista 18enne travolto da una valanga

Gravi feriteNidvaldo, escursionista 18enne travolto da una valanga