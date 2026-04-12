Immagine d'illustrazione Carabinieri

È successo sabato sera a Massa, in Toscana, dopo che il 47enne è stato colpito da alcuni ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, rimproverati perché stavano lanciando delle bottiglie contro una vetrina. L'uomo è poi caduto a terra e ha battuto violentemente la testa, un colpo che gli è stato fatale.

Una notte di violenza, poi la tragedia. Un uomo di 47 anni è morto sabato sera dopo un’aggressione avvenuta nel centro di Massa, in Toscana, colpito davanti al figlio di appena 11 anni.

Secondo una prima ricostruzione, come si legge sul sito di «Rai News», la vittima si trovava in piazza insieme ad alcuni familiari, tra cui il bambino, quando la situazione è improvvisamente degenerata.

Poco prima della mezzanotte, un gruppo di giovani — tutti italiani tra i 16 e i 18 anni, alcuni dei quali visibilmente ubriachi— avrebbe iniziato a lanciare bottiglie e oggetti contro una vetrina in pieno centro.

A quel punto l’uomo, o un suo parente, sarebbe intervenuto chiedendo loro di smettere. Un richiamo che avrebbe scatenato la reazione del gruppo: nel giro di pochi istanti, dalle parole si è passati alla violenza.

Colpito e caduto a terra, battendo la testa

L’aggressione si è consumata in pochi minuti. Il 47enne è stato colpito e, durante la colluttazione, è caduto a terra battendo violentemente la testa. L’impatto gli sarebbe stato fatale, provocando un arresto cardiaco.

Inutili i soccorsi: i sanitari intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto lì, nella piazza, sotto gli occhi del figlio, rimasto sotto shock.

Con lui era presente anche il cognato, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Il bambino, pur non riportando lesioni fisiche, è stato assistito dai medici per il forte trauma subito.

Carabinieri al lavoro per identificare i responsabili

Sull’accaduto indagano i carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili. Non si esclude l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, mentre resta da chiarire il ruolo del gruppo di giovani coinvolti nell’aggressione.

Un episodio che ha scosso profondamente la città, riportando al centro il tema della violenza giovanile e della sicurezza nei centri urbani.