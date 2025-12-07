  1. Clienti privati
Londra Aggressione con lo spray irritante a Heathrow, arrestato un uomo

SDA

7.12.2025 - 12:02

L'aeroporto britannico di Heathrow
L'aeroporto britannico di Heathrow
Keystone

La polizia britannica ha riferito che un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver spruzzato «una sorta di spray al peperoncino» su diverse persone all'aeroporto londinese di Heathrow questa mattina.

Keystone-SDA

07.12.2025, 12:02

L'aggressione che ha fatto scattare l'intervento delle squadre di emergenza nel parcheggio multipiano del Terminal 3.

La polizia metropolitana ha chiarito che l'incidente è isolato e non correlato a terrorismo o proteste, sottolineando che le indagini sono in corso.

«Diverse persone sono state irrorate con quello che si ritiene essere una sorta di spray al peperoncino da un gruppo di uomini che poi si sono allontanati dalla scena. Agenti armati sono intervenuti e hanno arrestato un uomo con l'accusa di aggressione. L'uomo rimane in custodia e le indagini continuano per rintracciare altri sospettati», ha riferito la polizia in un comunicato.

«Non stiamo trattando questo incidente come terrorismo»

Le persone aggredite «sono state trasportate in ospedale. Si ritiene che le loro ferite non siano mortali o pericolose per la vita. Attualmente si registrano alcuni disagi al traffico nella zona e il Terminal 3 rimane aperto».

«In questa fase, riteniamo che l'incidente abbia coinvolto un gruppo di persone che si conoscevano, con una discussione che si è intensificata», ha detto il comandante della polizia Peter Stevens citato da Sky News.

«I nostri agenti sono intervenuti rapidamente e la presenza della polizia all'aeroporto di Heathrow sarà rafforzata per tutta la mattinata, per proseguire le indagini e garantire la sicurezza delle persone presenti nella zona». «Non stiamo trattando questo incidente come terrorismo», ha poi sottolineato.

