Maltempo AI: rocce franano a valle presso Alp Sigel

SDA

30.10.2025 - 15:50

La regione dell'Alp Sigel, dove si è verificato lo smottamento.
La regione dell'Alp Sigel, dove si è verificato lo smottamento.
Keystone

Ingenti quantità di roccia sono franate a valle stamane dall'Alp Sigel, nel canton Appenzello Interno. Lo comunicano le autorità cantonali in una nota, precisando che l'entità dello smottamento non è ancora nota.

Keystone-SDA

30.10.2025, 15:50

Al momento non ci sono segnalazioni di feriti o danni agli edifici. La frana si è verificata poco dopo le 7.00 di mattina. Domani è previsto un volo di ricognizione sulla zona interessata: esso dovrebbe consentire ad autorità e specialisti di farsi un'idea della frana e dei possibili rischi ancora esistenti.

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

16.02.2021

