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Cherosene AIE: in Europa carburante aerei rischia di finire tra sei settimane

SDA

17.4.2026 - 11:36

Il 75% delle importazioni europee di carburante per aerei arriva dal Medio Oriente. (Foto simbolica)
Il 75% delle importazioni europee di carburante per aerei arriva dal Medio Oriente. (Foto simbolica)
Keystone

L'Europa potrebbe avere a disposizione carburante per aerei per sole sei settimane, con gravi conseguenze per l'economia del continente: è l'allarme lanciato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE).

Keystone-SDA

17.04.2026, 11:36

17.04.2026, 11:47

«Diversi paesi europei potrebbero iniziare a trovarsi ad affrontare carenze di carburante per aerei nelle prossime 6 settimane, a seconda di quanto riusciranno a importare dai mercati internazionali per compensare la perdita di forniture provenienti dal Medio Oriente, che in precedenza rappresentavano il 75% delle importazioni nette di carburante per aerei in Europa», ha dichiarato l'AIE all'emittente CNBC.

In precedenza, il direttore esecutivo dell'AIE, Fatih Birol, aveva affermato in un'intervista all'Associated Press che il blocco dello Stretto di Hormuz avrebbe provocato «la più grande crisi energetica che abbiamo mai affrontato», aggiungendo che l'impatto economico più ampio comprende «prezzi della benzina più alti, prezzi del gas più alti, prezzi dell'elettricità più alti», con alcune parti del mondo «colpite più duramente di altre».

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