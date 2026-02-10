  1. Clienti privati
Cherosene Air Canada sospende i voli per Cuba per carenza di carburante

SDA

10.2.2026 - 08:10

La crisi cubana ha impatto su sempre più settori.
La crisi cubana ha impatto su sempre più settori.
Keystone

Air Canada, la principale compagnia aerea canadese, ha annunciato la sospensione dei voli programmati verso Cuba a causa della grave carenza di carburante per l'aviazione sull'isola caraibica, una situazione che potrebbe protrarsi almeno fino all'11 marzo.

10.02.2026, 08:10

10.02.2026, 08:20

In un comunicato, la compagnia ha spiegato che la decisione è stata presa a seguito di avvisi ufficiali (Notam) diffusi dalle autorità cubane, secondo cui a partire dal 10 febbraio non sarà possibile rifornire gli aeromobili nei principali aeroporti del Paese caraibico.

Air Canada ha precisato che nei prossimi giorni opererà voli «ferry», senza passeggeri, verso Cuba per recuperare circa 3mila viaggiatori già presenti sull'isola e riportarli in Canada. Per i pochi collegamenti ancora previsti, la compagnia caricherà carburante supplementare o, se necessario, effettuerà scali tecnici per il rifornimento durante il volo di rientro.

La compagnia opera mediamente 16 collegamenti settimanali da Toronto e Montreal verso quattro destinazioni cubane, anche se alcuni voli stagionali risultano già cancellati. Altre compagnie stanno valutando misure di emergenza o piani di rifornimento alternativi per garantire la continuità dei servizi.

