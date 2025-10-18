Aereo dirottatoFiamme su volo Air China: batteria al litio prende fuoco
SDA
18.10.2025 - 16:09
Un volo di Air China ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all'interno di un bagaglio a mano. Lo comunica la compagnia in un post sul social network cinese Weibo.
Keystone-SDA
18.10.2025, 16:09
18.10.2025, 16:13
SDA
L'aereo, che dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, era diretto a Incheon, in Corea del Sud, è stato dirottato a Shanghai.
«L'equipaggio ha immediatamente gestito la situazione secondo le procedure e nessuno è rimasto ferito», si legge nel comunicato. Immagini pubblicate da Jimu News mostrano fumo e fiamme che fuoriescono dalla cappelliera e un passeggero che cerca di spegnere l'incendio.