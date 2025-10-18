  1. Clienti privati
Aereo dirottato Fiamme su volo Air China: batteria al litio prende fuoco

SDA

18.10.2025 - 16:09

L'aereo è stato dirottato. (Foto simbolica)
L'aereo è stato dirottato. (Foto simbolica)
Keystone

Un volo di Air China ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all'interno di un bagaglio a mano. Lo comunica la compagnia in un post sul social network cinese Weibo.

Keystone-SDA

18.10.2025, 16:09

18.10.2025, 16:13

L'aereo, che dalla città di Hangzhou, nella Cina orientale, era diretto a Incheon, in Corea del Sud, è stato dirottato a Shanghai.

«L'equipaggio ha immediatamente gestito la situazione secondo le procedure e nessuno è rimasto ferito», si legge nel comunicato. Immagini pubblicate da Jimu News mostrano fumo e fiamme che fuoriescono dalla cappelliera e un passeggero che cerca di spegnere l'incendio.

