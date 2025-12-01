  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo i problemi Modificato il software su quasi tutti gli Airbus A320

SDA

1.12.2025 - 10:01

Airbus sta risolvendo rapidamente il problema.
Airbus sta risolvendo rapidamente il problema.
Keystone

La «stragrande maggioranza» dei circa 6000 aerei della famiglia A320 del costruttore Airbus che necessitavano di un aggiornamento del software «ha ora ricevuto le modifiche necessarie».

Keystone-SDA

01.12.2025, 10:01

01.12.2025, 10:18

I problemi nascevano per via delle interferenze che le radiazioni solari potevano avere sui sistemi di controllo.

«Stiamo collaborando con le compagnie aeree nostre clienti per supportare la modifica dei meno di 100 aeromobili rimanenti, al fine di garantire che possano essere rimessi in servizio», afferma l'azienda in una nota odierna, in cui «si scusa per eventuali difficoltà e ritardi causati a passeggeri e compagnie aeree da questo evento».

Ritardi in tutto il mondo. Bug al software di Airbus, 6'000 aerei A320 bloccati a terra

Ritardi in tutto il mondoBug al software di Airbus, 6'000 aerei A320 bloccati a terra

I più letti

Evelina Sgarbi: «Mio padre Vittorio lo chiudevano in camera a chiave. Ha provato a buttarsi dal terrazzo»
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»
WhatsApp sta bloccando gli utenti su larga scala, ecco come
Una persona su due in Svizzera non investe in borsa, ecco perché
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale

Altre notizie

Bilancio tragico. Alluvione in Indonesia, oltre 500 morti e altrettanti dispersi

Bilancio tragicoAlluvione in Indonesia, oltre 500 morti e altrettanti dispersi

Ecco cosa lamentano. I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»

Ecco cosa lamentanoI dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»

Attenzione!. Un pericoloso criminale è fuggito da un reparto psichiatrico vicino al confine svizzero

Attenzione!Un pericoloso criminale è fuggito da un reparto psichiatrico vicino al confine svizzero