L'incredibile video Avvoltoio si scontra con un Airbus e gli sfonda il «muso» e uno dei motori

Dominik Müller

7.8.2025

05.08.2025

Un Airbus della compagnia aerea Iberia ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza dopo che un grosso uccello si è schiantato sul muso. A bordo c'erano 182 persone.

Keystone-ATS, Dominik Müller

07.08.2025, 08:13

07.08.2025, 09:02

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Poco dopo il decollo, un avvoltoio si è schiantato contro il muso di un Airbus Iberia.
  • L'aereo, con 182 passeggeri a bordo, è dovuto tornare indietro e atterrare a Madrid.
  • L'Airbus A321XLR era nuovo di zecca.
Momenti di paura per i passeggeri di un volo Iberia da Madrid a Parigi: una collisione con un grosso uccello ha costretto l'aereo a tornare all'aeroporto Adolfo Suárez pochi minuti dopo il decollo, secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea spagnola.

Secondo i media, a bordo c'erano 182 passeggeri, i quali - stando alla compagnia aerea - non sono comunque mai stati in pericolo. Diversi media riferiscono che l'uccello era un avvoltoio.

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio. Secondo la compagnia aerea, il nuovissimo Airbus A321XLR, in servizio solo da poche settimane dopo la consegna all'inizio di luglio, è stato colpito e danneggiato subito dopo l'inizio della salita nella parte anteriore e su uno dei motori.

I bird strike sono tutt'altro che rari

L'equipaggio ha agito immediatamente in conformità con i protocolli di sicurezza applicabili e ha avviato un rientro sicuro, ha sottolineato Iberia.

Tuttavia, alcuni passeggeri hanno vissuto momenti di ansia durante l'atterraggio di sicurezza, come mostra un video postato sui social media da uno dei passeggeri, il musicista Giancarlo Sandoval. In meno di un giorno, il video è stato visualizzato circa due milioni e mezzo di volte solo su X.

Questi incidenti con gli uccelli sono relativamente comuni, ha sottolineato il controllore del traffico aereo di Madrid Juan Gómez in un'intervista all'emittente televisiva «RTVE».

Le collisioni con uccelli di grandi dimensioni non sono sempre gravi come in questo caso. L'impatto è comunque stato meno grave «di quanto possa apparire nelle immagini», ha spiegato l'esperto.

«La parte anteriore degli aerei è sempre fatta di materiale molto leggero perché è lì che si trova il radar meteorologico, che può essere utilizzato per determinare se il maltempo è imminente».

«Gli uccelli sono un rischio noto e controllato nel settore dell'aviazione. Gli aeroporti utilizzano varie misure di controllo della fauna selvatica per ridurre al minimo la loro presenza in prossimità delle piste», ha scritto il portale specializzato spagnolo «Aviacionline». «Tuttavia, le collisioni non possono essere completamente evitate».

Secondo il portale, la certificazione dei motori a reazione prevede «rigorosi test di cattura degli uccelli per garantire che, anche in caso di guasto, il motore possa essere spento in sicurezza, senza mettere a rischio l'integrità strutturale dell'ala o dell'aereo».

