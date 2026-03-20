Ecco come appariva l'interno del bar Le Constellation di Crans-Montana (foto d'archivio). Tripadvisor

Il disastro dell'incendio a Crans-Montana è costato la vita a 41 persone. Adesso dei nuovi documenti mostrano quanto fosse drammatica la situazione all'interno del bar «Le Constellation». Sembra ormai essere chiaro che la notte di Capodanno c'erano troppe persone nel locale.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Quando è scoppiato l'incendio, nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana c'era un numero di persone nettamente superiore a quello consentito, il che ha aggravato il disastro.

C'era praticamente una sola via di fuga utilizzabile, anche questa bloccata e strutturalmente non conforme alle norme, che ha intrappolato molti avventori.

Nonostante le carenze di sicurezza individuate in precedenza, né il gerente né le autorità sono intervenuti in modo coerente, il che sta scatenando gravi accuse. Mostra di più

Dopo il disastroso Capodanno a Crans-Montana, stanno venendo alla luce nuovi dettagli.

Mentre la schiuma fonoassorbente infiammabile e le uscite bloccate sono stati i principali argomenti di discussione fino ad ora, gli ultimi fascicoli di indagine mostrano un altro fatto non trascurabile: è evidente che c'erano troppe persone nel bar «Le Constellation» e che avevano poche possibilità di fuggire, scrive la «NZZ».

Secondo le oltre 3'500 pagine di documenti della Procura vallesana, quando è scoppiato l'incendio c'erano 130 persone nel seminterrato, mentre ne sarebbero state ammesse al massimo 100.

E anche questa cifra vale solo se le norme vengono interpretate in modo generoso. Le conseguenze, com'è noto, sono state tragiche: 41 morti, 115 feriti, molti dei quali gravi.

164 avventori e una mancanza mortale

Nel locale del comune vallesano si trovavano in totale 164 persone, come risulta dalle registrazioni video. Di queste, come detto, 132 erano nel seminterrato e 32 al piano terra.

Per le persone nel seminterrato non c'era praticamente nessuna via d'uscita. Anche se secondo le norme sarebbero state necessarie diverse uscite di emergenza, in realtà c'era solo una via di fuga utilizzabile.

Ma una porta dell'uscita di emergenza era bloccata da uno sgabello. Secondo i testimoni questo è stato fatto deliberatamente per impedire ai presenti di rubare.

Ciò significava che tutte le 132 persone dovevano fuggire dal piano interrato attraverso le scale che portavano al piano terra, direttamente in mezzo alla folla degli altri avventori. Da lì l'unica via d'uscita era la veranda.

Quante persone potevano essere ammesse?

Ma anche questa via è stata apparentemente costruita in modo illegale: la porta della veranda si apriva verso l'interno, cosa consentita solo nelle stanze per un massimo di 20 persone. Inoltre, era l'unica uscita aperta dell'intero stabilimento.

Gli esperti di sicurezza antincendio sono sbalorditi. Uno di loro ha dichiarato in forma anonima: «Anche con soli 50 avventori, il locale non avrebbe mai dovuto essere autorizzato in questo modo».

Non è ancora chiaro quante persone fossero ufficialmente autorizzate. Vecchi rapporti sulla sicurezza antincendio parlano di 100 persone al piano terra, 100 nel seminterrato e 50 nel fumoir.

Ma se queste cifre possano essere sommate rimane una questione aperta. L'ufficio del pubblico ministero parla addirittura di possibili capacità fino a 300 persone, una cifra in netto contrasto con le norme di sicurezza.

Nessun numero vincolante

Le autorità e gli operatori sono sotto pressione. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che le carenze erano già state individuate nel 2018 e nel 2019.

Ma né i gerenti né il proprietario dell'epoca avevano attuato gli adeguamenti richiesti e le ulteriori ispezioni non si sono concretizzate.

Inoltre, il numero di ospiti consentito non sembra essere stato regolamentato in modo chiaro: secondo le dichiarazioni dell'indagine, sarebbe stato stabilito durante le discussioni, invece di essere documentato in modo vincolante.