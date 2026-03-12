RiconoscimentiAl cileno Smiljan Radić Clarke il premio Pritzker per l'architettura
L'architetto cileno Smiljan Radić Clarke, noto in particolare per il suo utilizzo di materiali grezzi, è il vincitore del prestigioso Premio Pritzker, il più alto riconoscimento mondiale nel campo dell'architettura.
«Il suo lavoro appare spesso austero o elementare, ma questa impressione nasconde una progettazione e una costruzione precise», ha dichiarato oggi la fondazione con sede a Chicago che assegna il premio in un comunicato.
L'annuncio è arrivato in ritardo a causa dei collegamenti emersi tra il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e Tom Pritzker, il direttore della fondazione che assegna il premio e che nel frattempo ne ha preso le distanze.