Riconoscimenti Al cileno Smiljan Radić Clarke il premio Pritzker per l'architettura

SDA

12.3.2026 - 16:21

Tra i suoi progetti vi è l'azienda vinicola Vik nella Millahue Valley, in Cile.
Keystone

L'architetto cileno Smiljan Radić Clarke, noto in particolare per il suo utilizzo di materiali grezzi, è il vincitore del prestigioso Premio Pritzker, il più alto riconoscimento mondiale nel campo dell'architettura.

Keystone-SDA

12.03.2026, 16:21

12.03.2026, 16:23

«Il suo lavoro appare spesso austero o elementare, ma questa impressione nasconde una progettazione e una costruzione precise», ha dichiarato oggi la fondazione con sede a Chicago che assegna il premio in un comunicato.

L'annuncio è arrivato in ritardo a causa dei collegamenti emersi tra il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e Tom Pritzker, il direttore della fondazione che assegna il premio e che nel frattempo ne ha preso le distanze.

