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Un'iniziativa insolita Al museo Beyeler si entra gratis, se si è in costume da bagno

SDA

1.5.2026 - 15:03

Un modo per avvicinarsi all'arte superando le distanze.
Un modo per avvicinarsi all'arte superando le distanze.
Keystone

Nella regione di Basilea, venerdì 1° maggio, al museo si entra gratis, se si è in costume da bagno.

Keystone-SDA

01.05.2026, 15:03

01.05.2026, 15:12

La celebre fondazione Beyeler di Riehen ha organizzato una giornata speciale in cui i visitatori che si presentano in tenuta da spiaggia possono accedere agli spazi espositivi senza pagare.

L'iniziativa, ispirata alla mostra dedicata al pittore francese Paul Cézanne (1839-1906) e ai suoi dipinti di bagnanti, mira a ridurre la distanza tra pubblico e opere d'arte, spiega l'operatore culturale su internet.

«Cambia la percezione, abbatte le barriere e crea un mix giocoso di umorismo e libertà, proprio nello spirito di Maurizio Cattelan», il famoso artista italiano diventato noto fra l'altro per la banana attaccata con il nastro adesivo al muro.

Stando ai responsabili l'evento ha riscosso grande partecipazione. Ma il vero bagno all'aperto dovrà attendere: le piscine e gli stabilimenti balneari renani riapriranno solo nei prossimi fine settimana.

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