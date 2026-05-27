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Cultura Al via le Giornate del teatro svizzero a Yverdon e Losanna. Ecco gli spettacoli in lizza

SDA

27.5.2026 - 13:30

Il Théâtre Benno Besson di Yverdon-les-Bains accoglierà le Giornate del teatro svizzero da oggi a domenica. (immagine d'archivio)
Il Théâtre Benno Besson di Yverdon-les-Bains accoglierà le Giornate del teatro svizzero da oggi a domenica. (immagine d'archivio)
Keystone

Le Giornate del teatro svizzero si tengono quest'anno nel Canton Vaud, a Yverdon-les-Bains e Losanna. La 13esima edizione, in programma da oggi a domenica, propone sette spettacoli provenienti da tutto il Paese.

Keystone-SDA

27.05.2026, 13:30

27.05.2026, 14:19

La selezione 2026 riunisce sei produzioni della scena indipendente, istituzionale e alternativa, alle quali si aggiunge un settimo spettacolo in anteprima, «Mon Frère» dell'artista friburghese François Gremaud.

Coproduzione del LAC di Lugano

Al Théâtre de l'Echandole di Yverdon-les-Bains, verrà presentata la performance immersiva «Venir meno» la cui regia è curata dalla ticinese Francesca Sproccati, che assieme a Léo Collin si è occupata del testo e dell'interpretazione.

La pièce, una produzione del LAC di Lugano, far° Nyon e Südpol Luzern, immerge lo spettatore in un universo ispirato dal palazzo di Ipno, il dio del sonno.

Questo conflitto interiore si contrappone al ricordo di un nonno che ha combattuto il fascismo italiano, invitando a interrogarsi sulle forme di impegno odierne.

Pièce dello Schauspielhaus fuori dalle mura

Nella selezione ufficiale, denominata «Sélection», figura anche il dramma «Hekabe» di Euripide, messo in scena allo Schauspielhaus di Zurigo e inizialmente non pensato per essere riprodotto in altri luoghi.

«La sua presenza nella Svizzera romanda costituisce quindi un evento di per sé», aveva precisato la direttrice artistica delle Giornate del teatro svizzero Julie Paucker nella conferenza stampa tenutasi a fine marzo.

Il festival mostra la diversità artistica, linguistica e culturale del teatro elvetico.

Le Giornate del teatro svizzero, che si svolgono ogni anno a fine maggio dal 2014, sono fra i partner promozionali dei Premi svizzeri delle arti sceniche, assegnati dall'Ufficio federale della cultura.

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