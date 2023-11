Gli ippopotami nella laguna della tenuta che è stata di proprietà di Pablo Escobar a Puerto Triunfo, in Colombia. Keystone

La Colombia avvia il piano di sterilizzazione per gli ippopotami di Pablo Escobar.

La ministra dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile, Susana Muhamad, ha annunciato che la prossima settimana inizierà la fase di sterilizzazione prevista dal Piano nazionale di gestione e controllo. È quanto si legge sul portale del Ministero.

L'obiettivo per quest'anno è sterilizzare 20 ippopotami con un investimento di oltre 808 milioni di pesos (186 mila euro). L'obiettivo del governo è sterilizzare 40 ippopotami all'anno.

Il ministero lavora anche su altre misure come trasferimenti e eutanasia etica. Muhamad ha assicurato che le comunicazioni per le autorità di Messico, India e Filippine sono pronte, e si sta analizzando il processo di invio di 60 ippopotami in India.

SDA