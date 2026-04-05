Tre persone, tra cui una madre e la sua bambina, sono rimaste uccise in un incidente avvenuto a sud-est di Flensburg la domenica di Pasqua. Bild: Keystone

Un albero è caduto durante una tempesta in una foresta vicino a Flensburg, nello Schleswig-Holstein, nel nord della Germania. Sono morte tre persone, tra cui una donna e la sua bambina. Si dice che il gruppo fosse alla ricerca di uova di Pasqua.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Tre persone sono state uccise dalla caduta di un albero mentre cercavano uova di Pasqua in un'area boschiva vicino a Flensburg, nel nord della Germania.

La polizia ha annunciato domenica che tra le vittime c'è anche una bambina di dieci mesi. Un'altra vittima è stata trasportata in ospedale con gravi ferite.

Secondo la polizia, un albero alto circa 30 metri è caduto su un gruppo di persone «a causa delle forti raffiche di vento». Mostra di più

Tre persone, tra cui una madre e la sua bambina, sono rimaste uccise in un incidente in un'area boschiva a sud-est di Flensburg, nel nord della Germania, la domenica di Pasqua.

Secondo quanto riferito dalla polizia, intorno alle 11.00 un albero alto circa 30 metri è caduto su un gruppo di persone a causa delle forti raffiche di vento. Quattro persone sono rimaste intrappolate sotto le fronte della pianta.

Al momento dell'incidente, intorno alle 11 del mattino, circa 50 residenti e assistenti di una struttura residenziale vicina stavano cercando uova di Pasqua in un'area boschiva vicino a Satrupholm, ha detto la polizia. dpa

Nonostante le immediate misure di soccorso, una ragazza di 16 anni e una di 21 sono morte sul colpo. La figlia di dieci mesi di quest'ultima è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Kiel, dove è spirata poco dopo per le gravi ferite riportate.

Anche un'altra ragazza di 18 anni ha riportato gravi ferite ed è stata ricoverata in ospedale. Altre persone hanno riportato ferite minori.

Caccia alle uova di Pasqua fatale

Secondo la polizia, circa 50 residenti e assistenti di una struttura residenziale vicina si trovavano nell'area boschiva alla ricerca di uova di Pasqua. Ed è proprio durante l'evento che l'albero è caduto sul gruppo, presumibilmente a causa del forte vento.

I presenti sono stati assistiti sul posto da consulenti specializzati. Le indagini sulle cause esatte dell'incidente sono in corso.

Secondo il servizio meteorologico tedesco, nel nord era in corso una tempesta ed erano previste raffiche di vento tra i 55 e i 65 chilometri orari nel corso della giornata.