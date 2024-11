Studio: gli spazzolini da denti sono un paradiso per i virus Gli spazzolini da denti e i bagni in generale ospitano innumerevoli virus e batteri. (Immagine d'archivio) Immagine: Keystone I microbi sono ovunque e la maggior parte di essi non ci fa ammalare. (Immagine d'archivio) Immagine: Keystone La diversità dei microbi nel bagno non è un motivo per ricorrere a prodotti di pulizia antimicrobici. (Immagine d'archivio) Immagine: Keystone La buona notizia: i virus presenti sugli spazzolini da denti non sono pericolosi per l'uomo. (Immagine d'archivio) Immagine: Keystone Studio: gli spazzolini da denti sono un paradiso per i virus Gli spazzolini da denti e i bagni in generale ospitano innumerevoli virus e batteri. (Immagine d'archivio) Immagine: Keystone I microbi sono ovunque e la maggior parte di essi non ci fa ammalare. (Immagine d'archivio) Immagine: Keystone La diversità dei microbi nel bagno non è un motivo per ricorrere a prodotti di pulizia antimicrobici. (Immagine d'archivio) Immagine: Keystone La buona notizia: i virus presenti sugli spazzolini da denti non sono pericolosi per l'uomo. (Immagine d'archivio) Immagine: Keystone

Le foreste pluviali tropicali sono un hotspot di biodiversità, ma lo sono anche i nostri spazzolini da denti: il numero di microbi che li ricoprono ha stupito i ricercatori.

Gli spazzolini da denti e i bagni in generale non ospitano solo innumerevoli batteri, ma vi si trova anche un'immensa varietà di virus, come riferisce un gruppo di ricercatori sulla rivista scientifica «Frontiers in Microbiomes».

In alcuni campioni di soffioni e spazzolini da denti negli Stati Uniti sono infatti stati rilevati più di 600 virus diversi.

«Il numero di virus che abbiamo trovato è assolutamente pazzesco», ha dichiarato la responsabile dello studio Erica Hartmann della Northwestern University di Evanston. «Abbiamo trovato molti virus di cui sappiamo poco e molti altri che non abbiamo mai visto prima».

Ci sono state anche pochissime sovrapposizioni tra due campioni. «Ogni soffione e spazzolino da denti è come se fosse una piccola isola a sé stante».

Sono pericolosi?

La buona notizia è che i virus non sono pericolosi per l'uomo, ma attaccano i batteri e si moltiplicano al loro interno. Questi cosiddetti batteriofagi sono stati recentemente oggetto di una maggiore ricerca per il trattamento delle infezioni batteriche resistenti agli antibiotici.

I ricercatori ipotizzano che le specie virali appena scoperte potrebbero essere un tesoro per questo scopo. Nei campioni sono stati trovati molti fagi che infettano specificamente i micobatteri, causa di malattie come la lebbra, la tubercolosi e le infezioni polmonari.

«È incredibile quanta biodiversità non utilizzata ci sia intorno a noi», ha detto Hartmann. «E non c'è nemmeno bisogno di andare lontano per trovarla, è proprio sotto il nostro naso».

Anche i batteri si danno da fare

Per lo studio, i ricercatori hanno chiesto alle persone di inviare spazzolini da denti usati e tamponi dai soffioni delle docce. Analisi precedenti avevano già mostrato una grande varietà di batteri nei campioni. Per l'analisi del virus sono stati analizzati 34 campioni di spazzolini e 92 di soffioni.

«Questo progetto è iniziato per curiosità», ha spiegato Hartmann. «Volevamo sapere quali microbi vivono nelle nostre case». Superfici come tavoli e pareti sono difficili da colonizzare per i microbi perché preferiscono ambienti con acqua. «E dove si trova l'acqua? Nelle nostre docce e sui nostri spazzolini da denti».

Non serve essere maniaci della pulizia

La diversità dei microbi nel bagno non è assolutamente un motivo per ricorrere a detergenti antimicrobici, ha sottolineato il team di ricerca. È sufficiente cambiare regolarmente lo spazzolino.

Anche quelli speciali antimicrobici non sono necessari, soprattutto perché potrebbero portare a germi resistenti agli antibiotici. È sufficiente pulire il soffione della doccia con sapone e, se necessario, decalcificante.

«I microbi sono ovunque e la maggior parte di essi non ci fa ammalare», ha spiegato Hartmann. «Più li si combatte con i disinfettanti, più è probabile che sviluppino una resistenza o che diventino più difficili da trattare».

