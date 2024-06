Stop ai social per gli esami di maturità: un ritornello che in Algeria va avanti dal 2016. (immagine d'illustrazione) Keystone

Le autorità algerine hanno nuovamente bloccato i social media in concomitanza con l'inizio degli esami di maturità, al fine di prevenire le frodi e proteggere la credibilità della prova.

SDA

Secondo quanto constatato dall'ANSA, intorno alle 8.30 ora locale (le 9.30 svizzere), gli utenti non hanno potuto accedere a quasi tutte le piattaforme social, come Facebook, X (ex Twitter), YouTube, TikTok, Snapchat, LinkedIn e altre. Anche i servizi di posta elettronica come Gmail, Hotmail e Yahoo sono stati interrotti.

Dal 2016 l'Algeria è ricorsa alla disattivazione delle piattaforme social durante gli esami di maturità in seguito alla diffusione delle domande e delle risposte.

Il blocco è durato fino alle 13.00 ora locale, dopodiché le piattaforme saranno nuovamente inaccessibili dalle 15.00 alle 18.00. Per il momento, le autorità algerine non hanno rilasciato alcun commento ufficiale.

Gli esami di maturità in Algeria sono iniziati oggi e proseguiranno fino a giovedì 13 giugno, con misure di sicurezza rafforzate. Secondo i dati ufficiali del ministero dell'Istruzione algerino, 862.733 candidati dovrebbero sostenere gli esami di maturità quest'anno, distribuiti in 2.893 centri attraverso 58 province.

SDA