Uccisa con un'arma da taglio a Djanet, in Algeria. È la tragica sorte che ha colpito una turista svizzera undici giorni fa nella località africana. Il decesso è stato confermato a Keystone-ATS dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Per due uomini sospettati sono scattate le manette. La vittima faceva parte di un gruppo di cinque viaggiatori svizzeri che sono nel frattempo ritornati in territorio elvetico. Per ragioni di privacy, il DFAE non ha fornito ulteriori dettagli.

Stando al quotidiano francese «Libération», la donna, di cui non è stata rivelata l'identità, è stata attaccata con un'arma bianca mentre si trovava sulla terrazza di un ristorante nel centro della città-oasi di Djanet, gioiello turistico a circa 2300 chilometri in direzione sud dalla capitale Algeri.

Nonostante sia stata trasportata in ospedale è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Sul suo sito web, il DFAE sconsiglia di visitare alcune regioni dell'Algeria, in cui occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza personale. Viene menzionato anche il rischio di rapimenti, ritenuto elevato in alcune zone dell'Algeria.

