Immagine illustrativa KEYSTONE

Un recente studio, riportato dal «New York Post», ancora in attesa di revisione paritaria, propone l'idea che il DNA alieno possa essere stato inserito nel genoma umano, con potenziali conseguenze per milioni di persone.

Il ricercatore principale, Dr. Max Rempel, fondatore e CEO della DNA Resonance Research Foundation, ha analizzato il DNA di famiglie e individui che si identificano come rapiti dagli alieni.

Ha scoperto sequenze di DNA in 11 famiglie che non corrispondono a nessuno dei genitori, suggerendo la presenza di varianti genetiche non parentali.

Tecnologia di modifica genetica? Impossibile

Queste scoperte sono state fatte analizzando 581 famiglie complete dal progetto 1'000 Genomes. Le varianti genetiche trovate non possono essere attribuite a tecnologie di modifica genetica umana come CRISPR, emerse solo nel 2013, poiché i soggetti sono nati prima del 1990.

Inoltre, i risultati di individui che si identificano come rapiti dagli alieni hanno pure mostrato marcatori non parentali in alcune famiglie.

Abilità come la telepatia

Se confermata, questa evidenza potrebbe permettere di identificare gli esseri umani portatori di DNA alieno, creando essenzialmente ibridi. Rempel ipotizza che queste modifiche genetiche extraterrestri potrebbero conferire abilità insolite agli umani, come la telepatia.

Bisogno di ulteriori prove

Tuttavia, il ricercatore ammette che non ci sono ancora prove conclusive e che sono necessari dataset migliori, disponibili solo su approvazione. Le attuali tecnologie di genotipizzazione commerciale non sono abbastanza precise per supportare tali affermazioni radicali.

Il dottore sostiene l'uso del sequenziamento di nuova generazione (NGS) o del sequenziamento dell'intero genoma (WGS) per rilevare varianti nuove con maggiore risoluzione.

Richiesta cautela

Nigel Watson, autore di «Portraits of Alien Encounters Revisited», invita alla cautela a causa delle dimensioni del campione e delle difficoltà nello studio di coloro che riportano esperienze di rapimento alieno.

Sottolinea che queste esperienze possono derivare da fattori terrestri e che è necessario verificare attentamente questi racconti prima di trarre conclusioni sul DNA.

Implicazioni positive per il genere umano

Nonostante le critiche, Rempel e i suoi colleghi credono che la possibile «ibridazione aliena» potrebbe avere importanti implicazioni per il futuro dell'umanità. I ricercatori sostengono che dobbiamo considerare quanto potrebbe essere salutare per il pianeta l'ibridazione aliena e quali razze aliene dovremmo privilegiare.