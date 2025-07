Il meteorite marziano messo all'asta da Sotheby's a New York. Keystone

Il più grande meteorite marziano mai rinvenuto sulla Terra, del peso di 24,67 chilogrammi, sarà messo all'asta domani da Sotheby's a New York. Spaziale anche il valore stimato: la stima di vendita è compresa tra 2 e 4 milioni di dollari.

Keystone-SDA SDA

Il frammento marziano NWA 16788 è stato scoperto il 16 novembre 2023 da un ignoto 'cacciatore' di meteoriti nella regione di Agadez, nel deserto del Sahara, circa 90 chilometri a Ovest dell'oasi di Chirfa, nel Niger nordoccidentale. Il reperto, venduto a un commerciante internazionale, è stato poi conservato presso una galleria privata situata ad Arezzo.

Secondo quanto riporta la casa d'aste Sotheby's sul suo sito, il meteorite si sarebbe staccato dalla superficie di Marte dopo l'impatto di un enorme asteroide e avrebbe poi percorso 225 milioni di chilometri fino alla Terra. I frammenti di Marte sono estremamente rari: degli oltre 77.000 meteoriti ufficialmente riconosciuti, solo 400 sono meteoriti marziani, con un peso complessivo di circa 374 chilogrammi.

Con un peso di 24,67 chili, NWA 16788 (che misura 38 cm x 28 cm x 15 cm) rappresenta circa il 6,5% di tutto il materiale marziano attualmente conosciuto ed è circa il 70% più grande del secondo meteorite marziano più imponente trovato finora sulla Terra. «NWA 16788 è ricoperto da una crosta di fusione bruno-rossastra che gli conferisce un'inconfondibile tonalità marziana», scrive Sotheby's.

«Sulla superficie del meteorite sono visibili anche dei regmagliti, ovvero depressioni superficiali formate dal riscaldamento per attrito durante la rapida discesa attraverso l'atmosfera terrestre. NWA 16788 mostra un'alterazione minima, il che indica che la sua composizione fisica e chimica non ha subito alterazioni significative dal suo arrivo nel deserto del Sahara. In altre parole, è probabile che NWA 16788 sia relativamente nuovo qui sulla Terra, essendo caduto dallo spazio piuttosto di recente».