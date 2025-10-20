Un edificio al 432 di Park Avenue si riflette in un altro grattacielo a Manhattan, New York, giovedì 18 febbraio 2016. Keystone

Allarme a Manhattan per 432 Park: il super-grattacielo completato nel 2016 che ha aperto la strada alle altissime e sottilissime torri del nuovo skyline di New York rischia di sgretolarsi.

Centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancati nella facciata portante sarebbero il segnale, secondo ingegneri indipendenti e atti giudiziari consultati dal New York Times, di uno stress ben oltre le previsioni sulla struttura di 96 piani e 426 metri di altezza.

Colpevoli il vento e l'acqua, ma anche l'arroganza del costruttore Harry Macklowe e dell'archistar uruguaiano Rafael Vinoly che avrebbero sacrificato a fattori estetici più stringenti esigenze strutturali.

«Un edificio di dieci anni non dovrebbe mostrare questo livello di deterioramento», ha detto al Times Jose Torero, esperto di ingegneria strutturale all'University College London che ha studiato difetti di costruzione in grattacieli in varie parti del mondo, osservando che tutto a 432 Park – dall'aspetto esterno, all'altezza e alla sottigliezza – è stato «spinto al limite».

Con 125 appartamenti in vendita per decine di milioni di dollari, 432 Park ha avuto tra i suoi primi inquilini star come Jennifer Lopez, l'asso del baseball Alex Rodriguez e il magnate del retail saudita Fawaz Alhokair.

Senza una costosa riqualificazione di centinaia di milioni di dollari il palazzo della 'Billionaire Row' potrebbe diventare inabitabile e, nel tempo, mettere a rischio i passanti per possibili distacchi di materiale dall'alto.

I costruttori assicurano che l'edificio è sicuro, ma il Times cita nuovi danni e guasti ricorrenti (ascensori che si bloccano, oscillazione eccessiva nel vento, infiltrazioni di umidità), mentre le liti tra condòmini e costruttori blocca i lavori strutturali più invasivi.