Un velivolo dell'American Airlines sda

Un volo dell'American Airlines, in volo da New York a Delhi, nel primo pomeriggio, mentre stava sorvolando il Mar Caspio, ha invertito la rotta verso l'aeroporto di Fiumicino per una presunta segnalazione di allarme bomba.

Il volo AA292 è poi atterrato allo scalo romano. Come da procedura, scesi i passeggeri, seguiranno le verifiche di sicurezza a bordo del Boeing 787.

Le autorità italiane stanno operando presso l'aeroporto di Fiumicino per la messa in sicurezza dei passeggeri dell'aereo dell'American Airline devitao sulla scalo romano in seguito ad un allarme bomba.

I 199 passeggeri del volo New York-Delhi sono stati tutti fatti scendere dal velivolo, per essere poi trasferiti nel canale sicurezza con i loro bagagli a mano. A bordo anche 15 membri di equipaggio.

Come da procedura, i mezzi delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco erano stati allertati per l'atterraggio del velivolo. Sono subito scattate le procedure di verifica a bordo dell'aeromobile, in stiva e per i bagagli con le unità cinofile e gli artificieri.