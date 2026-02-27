L'ospedale San Maurizio di Bolzano, luogo in cui il piccolo Domenico ha ricevuto il trapianto di cuore. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Un cuore custodito nel ghiaccio secco, un sospetto sollevato troppo tardi e un trapianto finito in tragedia. Nei verbali dei Nas emergono minuti decisivi e un via libera che oggi pesa come un macigno sulla morte del piccolo Domenico a Napoli.

Hai fretta? blue News riassume per te Dalle indagini dei Nas emergono nuovi dettagli riguardo al caso di Domenico, il bimbo di Napoli vittima di un errore medico.

Un’operatrice del San Maurizio di Bolzano ha notato del «fumo freddo» uscire dal contenitore che trasportava il cuore a lui destinato.

All’interno c’era del ghiaccio secco, un materiale usato per conservare tessuti, ma non previsto per il trasporto di organi come il cuore.

Nonostante il dubbio, l’équipe arrivata da Napoli ha dato l’ok e ha fornito indicazioni su come aggiungere altro refrigerante.

Il freddo estremo ha danneggiato i tessuti dell'organo, che dopo il trapianto non ha più ripreso a battere, e il bambino è morto dopo due mesi di coma.

Sono le 12:24 del 23 dicembre 2025. Nella presala operatoria dell’ospedale San Maurizio di Bolzano arriva il cuore destinato al piccolo Domenico. Il contenitore isotermico viene aperto.

Come racconta il portale «Leggo», un’operatrice nota qualcosa di anomalo: dal box esce «un po’ di fumo freddo». Non semplice condensa. Non il classico vapore. È un segnale preciso. Dentro c’è ghiaccio secco, anidride carbonica a -79 gradi. Un materiale usato per conservare tessuti, non organi.

La donna si ferma, chiede spiegazioni all’équipe arrivata dal nosocomio Monaldi di Napoli, guidata dalla chirurga Gabriella Farina. La risposta è un via libera. Va bene così. Anzi, arrivano anche le indicazioni: aggiungere altro refrigerante «sotto e di lato».

Il cortocircuito fatale

Secondo quanto emerso dalle indagini dei Nas di Trento, quel ghiaccio secco non avrebbe mai dovuto entrare in sala operatoria. Eppure nessuno blocca la procedura. Nemmeno davanti a quel fumo così caratteristico.

Come riportato dal «Corriere della Sera», l’operatrice altoatesina – che per gli inquirenti «non era formata per poter conoscere le conseguenze dell’utilizzo del ghiaccio secco» – esegue le indicazioni dei chirurghi campani. Materialmente a versare il ghiaccio sarebbe poi stato un altro infermiere, rassicurato dall’ok dei colleghi specializzati.

I carabinieri hanno ricostruito quei momenti al secondo, simulando perfino il rabbocco con il cronometro. La conclusione è pesante: dopo aver completato l’operazione, l’équipe del Monaldi sarebbe ripartita verso l’aeroporto «senza alcuna verifica ulteriore».

Nel tragitto, il freddo estremo avrebbe danneggiato in modo irreversibile i tessuti del cuore. Una volta trapiantato, quell’organo non ha mai davvero ripreso a battere. Domenico è rimasto in coma per due mesi, fino alla morte.

Le responsabilità sotto la lente

La Procura di Napoli, al momento, sembrerebbe orientata a escludere responsabilità per il personale di Bolzano. L’attenzione degli inquirenti si concentra sui medici napoletani, gli unici che avrebbero dovuto conoscere e applicare i protocolli corretti di trasporto.

Intanto gli ispettori del Ministero hanno lasciato l’Alto Adige con i verbali raccolti quella mattina.

Dal lato della difesa, silenzio assoluto. Gli avvocati della dottoressa Farina, Anna Maria Ziccardi e Dario Gagliano, davanti alla testimonianza dell’operatrice preferiscono «per ora non commentare».

Ora si attende l’incidente probatorio e l’autopsia.