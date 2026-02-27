  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Trapianto finito in tragedia «C’era fumo freddo nel contenitore»: il dettaglio che poteva evitare la morte di Domenico

Antonio Fontana

27.2.2026

L'ospedale San Maurizio di Bolzano, luogo in cui il piccolo Domenico ha ricevuto il trapianto di cuore.
L'ospedale San Maurizio di Bolzano, luogo in cui il piccolo Domenico ha ricevuto il trapianto di cuore.
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Un cuore custodito nel ghiaccio secco, un sospetto sollevato troppo tardi e un trapianto finito in tragedia. Nei verbali dei Nas emergono minuti decisivi e un via libera che oggi pesa come un macigno sulla morte del piccolo Domenico a Napoli.

Antonio Fontana

27.02.2026, 14:22

27.02.2026, 14:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dalle indagini dei Nas emergono nuovi dettagli riguardo al caso di Domenico, il bimbo di Napoli vittima di un errore medico. 
  • Un’operatrice del San Maurizio di Bolzano ha notato del «fumo freddo» uscire dal contenitore che trasportava il cuore a lui destinato.
  • All’interno c’era del ghiaccio secco, un materiale usato per conservare tessuti, ma non previsto per il trasporto di organi come il cuore.
  • Nonostante il dubbio, l’équipe arrivata da Napoli ha dato l’ok e ha fornito indicazioni su come aggiungere altro refrigerante.
  • Il freddo estremo ha danneggiato i tessuti dell’organo, che dopo il trapianto non ha più ripreso a battere, e il bambino è morto dopo due mesi di coma.
Mostra di più
Addio a Domenico. «Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio

Addio a Domenico«Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio

Sono le 12:24 del 23 dicembre 2025. Nella presala operatoria dell’ospedale San Maurizio di Bolzano arriva il cuore destinato al piccolo Domenico. Il contenitore isotermico viene aperto.

Come racconta il portale «Leggo», un’operatrice nota qualcosa di anomalo: dal box esce «un po’ di fumo freddo». Non semplice condensa. Non il classico vapore. È un segnale preciso. Dentro c’è ghiaccio secco, anidride carbonica a -79 gradi. Un materiale usato per conservare tessuti, non organi.

La donna si ferma, chiede spiegazioni all’équipe arrivata dal nosocomio Monaldi di Napoli, guidata dalla chirurga Gabriella Farina. La risposta è un via libera. Va bene così. Anzi, arrivano anche le indicazioni: aggiungere altro refrigerante «sotto e di lato».

Il cortocircuito fatale

Secondo quanto emerso dalle indagini dei Nas di Trento, quel ghiaccio secco non avrebbe mai dovuto entrare in sala operatoria. Eppure nessuno blocca la procedura. Nemmeno davanti a quel fumo così caratteristico.

Come riportato dal «Corriere della Sera», l’operatrice altoatesina – che per gli inquirenti «non era formata per poter conoscere le conseguenze dell’utilizzo del ghiaccio secco» – esegue le indicazioni dei chirurghi campani. Materialmente a versare il ghiaccio sarebbe poi stato un altro infermiere, rassicurato dall’ok dei colleghi specializzati.

I carabinieri hanno ricostruito quei momenti al secondo, simulando perfino il rabbocco con il cronometro. La conclusione è pesante: dopo aver completato l’operazione, l’équipe del Monaldi sarebbe ripartita verso l’aeroporto «senza alcuna verifica ulteriore».

Nel tragitto, il freddo estremo avrebbe danneggiato in modo irreversibile i tessuti del cuore. Una volta trapiantato, quell’organo non ha mai davvero ripreso a battere. Domenico è rimasto in coma per due mesi, fino alla morte.

Le responsabilità sotto la lente

La Procura di Napoli, al momento, sembrerebbe orientata a escludere responsabilità per il personale di Bolzano. L’attenzione degli inquirenti si concentra sui medici napoletani, gli unici che avrebbero dovuto conoscere e applicare i protocolli corretti di trasporto.

Intanto gli ispettori del Ministero hanno lasciato l’Alto Adige con i verbali raccolti quella mattina.

Dal lato della difesa, silenzio assoluto. Gli avvocati della dottoressa Farina, Anna Maria Ziccardi e Dario Gagliano, davanti alla testimonianza dell’operatrice preferiscono «per ora non commentare».

Ora si attende l’incidente probatorio e l’autopsia. 

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
L'indignazione di Federica Pellegrini: «Meglio non diventare madri in Italia»
Tra indagini per omicidio, CIA e FBI, ecco i punti che dimostrano che il caso Epstein puzza di bruciato
Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»

Il caso del piccolo Domenico

Addio a Domenico. «Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio

Addio a Domenico«Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio

Italia. Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore

ItaliaBimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore

Da due mesi in cure intense. Gli trapiantano un cuore rovinato, ora il bimbo lotta per la vita. Errori nel trasporto dell'organo?

Da due mesi in cure intenseGli trapiantano un cuore rovinato, ora il bimbo lotta per la vita. Errori nel trasporto dell'organo?

Altre notizie

Secondo l'Oms. Ecco qual è la regione con i più alti tassi di fumatori al mondo

Secondo l'OmsEcco qual è la regione con i più alti tassi di fumatori al mondo

Ratifica del trattato. L'UE procede con l'entrata in vigore dell'accordo commerciale con il Mercosur

Ratifica del trattatoL'UE procede con l'entrata in vigore dell'accordo commerciale con il Mercosur

Svizzera. FFS vittime di una frode milionaria nel corso di diversi anni, ex dipendente indagato

SvizzeraFFS vittime di una frode milionaria nel corso di diversi anni, ex dipendente indagato