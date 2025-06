Il colubro ferro di cavallo (Hemorrhois hippocrepis) è una specie originaria del Nord Africa e della Penisola Iberica, introdotta accidentalmente a Ibiza, è una minaccia per l'isola. IMAGO/Pond5 Images

Di recente i media hanno riportato di un «allarme serpenti» a Ibiza. I rettili in realtà non rappresentano una minaccia per i turisti, ma la loro presenza mette in pericolo la fauna locale. Il colubro ferro di cavallo, una specie non velenosa, è al centro delle preoccupazioni per l'ecosistema dell'isola.

Dopo l'«allarme serpenti» diramato dai media a Ibiza, i turisti possono stare tranquilli: i rettili avvistati sull'isola non sono velenosi e non costituiscono un pericolo per l'uomo, come riporta «greenMe».

Si tratta del colubro ferro di cavallo (Hemorrhois hippocrepis), una specie originaria del Nord Africa e della Penisola Iberica, che è stata introdotta accidentalmente a Ibiza attraverso l'importazione di olivi ornamentali.

Questo serpente, che può raggiungere una lunghezza di 190 cm, non è pericoloso per le persone, ma rappresenta una minaccia per la biodiversità locale.

In particolare, il colubro sta avendo un impatto negativo sulle lucertole endemiche delle Pitiuse (Podarcis pityusensis), una specie unica di Ibiza e Formentera.

Perdita della biodiversità autoctona

L'introduzione del colubro ferro di cavallo non è un caso isolato, si legge su «greenMe». Fa parte di un fenomeno più ampio di importazione di specie aliene invasive.

Negli ultimi anni, diverse specie di serpenti, come il biacco (Zamenis scalaris), sono state introdotte nelle Isole Baleari a causa delle attività umane, come il commercio di piante ornamentali.

Il problema principale non riguarda la sicurezza umana, ma la sopravvivenza degli animali autoctoni. Le lucertole delle Pitiuse stanno soffrendo a causa della predazione da parte del colubro.

La perdita di questa specie potrebbe avere gravi conseguenze sull'ecosistema locale, motivo per cui le autorità stanno già implementando piani di monitoraggio e contenimento.

Sebbene il sensazionalismo abbia generato preoccupazioni tra i turisti, il vero rischio a Ibiza è la perdita della biodiversità autoctona.

