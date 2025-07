Fortissimo sisma in Russia, lanciati gli allarmi tsunami, evacuazioni pure negli Stati Uniti e in Giappone

Città russa allagata 30.07.2025

Sono in corso evacuazioni in Giappone, nelle isole Hawaii e in alcune zone della costa occidentale degli Stati Uniti, a seguito di un terremoto di magnitudo 8,8 sulla scala Richter al largo della penisola di Kamchatka.

Keystone-SDA SDA

Si tratta di una regione nell'estremo oriente della Russia e il sisma ha provocato allerte tsunami in tutto l'Oceano Pacifico.

Il terremoto è stato il più forte in quell'area dal 1952, secondo il Servizio di monitoraggio sismico regionale.

Il sisma è stato di magnitudo 8.8 con possibili scosse di assestamento fino a 7.5 di magnitudo. Su Telegram la sezione locale del Servizio geofisico dell'Accademia russa delle scienze ha definito il terremoto un «evento unico», sostenendo che le scosse di assestamento potrebbero durare fino a un mese.

Onde alte fino a 3-4 metri sono state segnalate a Kamchatka, mentre onde di 30 centimetri hanno colpito una città della regione dell'Hokkaido, nel nord del Giappone.

Una mappa dell'Agenzia Nazionale Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti (NOAA) mostra gli allarmi tsunami dopo il terremoto al largo della Kamchatka. Screenshot NOAA

Il governatore delle Hawaii, Josh Green, ha chiesto alla popolazione di seguire le ordinanze di evacuazione e di cercare mantenere la calma, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha consigliato agli americani di restare vigili per gli allarmi tsunami.

«A causa di un violento terremoto che ha colpito l'Oceano Pacifico, è in vigore un'allerta tsunami per chi vive alle Hawaii. Un'allerta tsunami è in vigore per l'Alaska e la costa pacifica degli Stati Uniti. Anche in Giappone è in arrivo lo tsunami. Visitate tsunami.gov/ per le ultime informazioni. Restate forti e state al sicuro!», ha scritto Trump sul suo social Truth Social

Diverse persone sono rimaste ferite nella penisola della Kamchatka a causa del sisma e sono previste forti scosse di assestamento, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Tass.

Allarmi tsunami di vario livello sono stati emessi anche in alcune zone della Cina, delle Filippine, dell'Indonesia, di Guam, del Perù e delle isole Galapagos al largo dell'Ecuador.