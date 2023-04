Perché per la scienza non è sempre un bene che lo scheletro di un T-Rex sia messo all'asta?

Lo scheletro di un Tyrannosaurus Rex in mostra alla Tonhalle di Zurigo. KEYSTONE

Se stai cercando un soprammobile insolito per la tua casa o il tuo ufficio, potresti trovarlo a Zurigo, dove un raro scheletro di dinosauro sta per essere venduto. E per la scienza questa non è sempre una buona notizia.

C'è bisogno di più che di un normale appartamento di tre locali per ospitare il «soprammobile» che sarà bandito a Zurigo: la casa d'aste Koller venderà uno scheletro di un dinosauro, un Tyrannosaurus Rex (T-Rex) il 18 aprile dalle 16:00, che misura 11,6 per 3,9 metri. Il prezzo per il complesso di ossa a grandezza naturale, montate su un telaio, è stimato tra i 5 e gli 8 milioni di franchi svizzeri.

I dipendenti della casa d'aste Koller assemblano lo scheletro del Tyrannosaurus Rex chiamato «TRX-293 Trinity» per l'anteprima alla Tonhalle di Zurigo, lunedì 27 marzo 2023. KEYSTONE

Ecco dove puoi visitare «Trinity» KEYSTONE Trinity sarà in mostra alla Tonhalle di Zurigo fino al 16 aprile. Chi non è in visita per uno spettacolo, può comunque recarsi nel foyer della sala da concerto, ma deve prenotare la fascia oraria online.

I T-Rex sono i fuoriclasse dei dinosauri, afferma la paleontologa Katja Waskow del Museo di ricerca zoologica Alexander Koenig (ZFMK) di Bonn. «I dinosauri hanno qualcosa di sconcertante, intrinsecamente mistico, motivo per cui il cuore di molte persone si commuove sull'argomento». D'altra parte, la studiosa trova problematico mettere all'asta questo tipo di scheletro al miglior offerente: «Ho una visione critica dello scheletro che finisce nelle mani sbagliate, e questo non può essere escluso in un'asta».

In Svizzera esiste il museo privato dei dinosauri Aathal, il cui direttore Hans-Jakob Siber ha affittato un terreno negli Stati Uniti dal quale ha estratto e assemblato i dinosauri. Su suolo elvetico li espone e lascia che gli scienziati facciano ricerche su di loro. «Va bene», dice Waskow.

Ogni frammento di un osso di dinosauro è prezioso per la ricerca. «Osserviamo la struttura ossea, dove puoi trovare anelli di crescita come negli alberi», chiarisce la paleontologa. In questo modo si può determinare, per esempio, se l'animale era completamente cresciuto o ben nutrito.

Gli oggetti da collezione prima o poi finiscono nei musei

Dennis Hansen, capo delle collezioni del Museo zoologico di Zurigo, non ha problemi nei confronti del commercio privato di scheletri di dinosauri. Le ossa rischiano di decomporsi se non recuperate. Se i collezionisti privati pagano per evitarlo, non fa niente. Prima o poi i fossili finiscono nei musei.

«Se dobbiamo aspettare da due a tre generazioni fino a quando un collezionista privato o suo nipote lo lascia in eredità a un museo, va bene», ha detto alla casa d'aste. «I dinosauri hanno 65, 66 milioni di anni, cosa importa un paio di generazioni umane?».

Secondo una stima circa 2,5 miliardi di T-Rex vivevano sulla terra. Ma finora negli Stati Uniti sono stati trovati solo da 30 a 40 scheletri più o meno intatti. «Il T-Rex è un classico dinosauro nordamericano», spiega Waskow.

«L'Europa centrale era allora principalmente sotto il mare, un paesaggio insulare. Qui è più probabile trovare fossili di creature marine». Il primo scheletro di Tirannosauro è stato scoperto nel Wyoming nel 1900.

«Trinity» composto da tre diversi scheletri

L'esemplare messo all'asta a Zurigo si chiama «TRX-293 Trinity» (trinità) perché composto da tre scheletri. Questi sono stati scoperti nel Montana e nel Wyoming tra il 2008 e il 2013. «Trinity» è di proprietà privata. Solo circa il 50% delle ossa è materiale originale. È una buona percentuale, comunica la casa d'aste.

Uno degli scheletri di T-Rex più famosi è «Sue», dal nome di Sue Hendrickson, che ha scoperto le sue ossa nel South Dakota nel 1990. Lo scheletro lungo 13 metri possiede il 90% di ossa originali. Quello che si ritrova sul suolo statunitense , è bene ricordare, appartiene all'affittuario o al proprietario terriero. Lo scheletro è stato venduto all'asta. Il Field Museum of Natural History di Chicago si è aggiudicato il tirannosauro nel 1997 per 8,4 milioni di dollari (all'epoca 7,4 milioni di euro).

Il boom dei dinosauri è stato alimentato dal film del 1993 «Jurassic Park», un film di fantascienza con dinosauri riportati in vita nei tempi moderni. «All'epoca, il T-Rex era il più grande carnivoro e predatore conosciuto», sottolinea Waskow. È ancora un dibattito scientifico, se fosse un cacciatore o piuttosto un necrofago. «Ora si è scoperto anche il Giganotosaurus, era persino più grande e più pericoloso del Tirannosauro», conclude Waskow.

Il boom dei dinosauri attira i ciarlatani

I prezzi delle ossa di dinosauro sono saliti alle stelle per anni. Ad esempio «Stan», scoperto da Stan Sacrison nel South Dakota nel 1992, è uno scheletro con il 70% di ossa originali. Il Black Hills Institute of Geological Research lo ha assemblato e esposto in tutto il mondo. Nel 2020, l'Emirato arabo Abu Dhabi ha acquistato «Stan» per 31 milioni di dollari. Sarà esposto ad Abu Dhabi dalla fine del 2025.

Anche i ciarlatani stanno cavalcando l'onda della popolarità: nel novembre 2022, la casa d'aste Christie's di Hong Kong ha ritirato uno scheletro soprannominato «Shen», quando sono sorti dei dubbi sull'originalità delle ossa. Il presidente del Black Hills Institute ha scoperto in molti punti una sorprendente somiglianza con il suo «Stan», di cui circolano da anni delle repliche autorizzate.

