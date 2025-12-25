Le inondazioni a Wrightwood, nella contea di San Bernardino, California. Keystone

Le autorità statunitensi hanno allertato i residenti della California meridionale su possibili inondazioni e fiumi in piena a causa delle forti piogge che si prevede continueranno a cadere per tutta la giornata di Natale.

Keystone-SDA SDA

«Una corrente d'aria molto umida porterà forti piogge in California», ha scritto il National Weather Service (Nws), avvertendo che «sono possibili numerose inondazioni improvvise», soprattutto dove gli incendi hanno devastato la vegetazione e indebolito il suolo.

Ieri il governatore Gavin Newsom aveva dichiarato lo stato di emergenza per Los Angeles e l'area circostante.

Il Los Angeles Times ha riportato tre decessi correlati alle condizioni meteorologiche nella zona.