  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«È un anno complicato» È allerta rossa in Messico per l'invasione di alghe

SDA

29.5.2026 - 11:05

Allarme alghe in Messico. (Immagine d'archivio).
Allarme alghe in Messico. (Immagine d'archivio).
Keystone

Nello stato messicano di Quintana Roo, quasi la metà del litorale è in allerta rossa a causa del massiccio arrivo di sargasso.

Keystone-SDA

29.05.2026, 11:05

29.05.2026, 11:12

Delle 140 spiagge controllate, 65 registrano un accumulo eccessivo di queste alghe, colpendo mete turistiche come Cancún, Tulum e Playa del Carmen.

Il fenomeno sta superando le capacità di pulizia delle squadre locali. Esteban Amaro, coordinatore del Centro di Monitoraggio, ha spiegato: «Dal controllo quotidiano abbiamo osservato un incremento importante nella quantità di sargasso nelle prime cinque miglia nautiche della costa».

L'esperto ha avvertito che i venti peggioreranno ulteriormente la situazione nei prossimi giorni.

La Marina ha schierato nuovo personale e una nave capace di raccogliere 600 tonnellate giornaliere in mare aperto, mentre le imprese del settore alberghiero investono milioni per arginare l'emergenza.

Il direttore della zona marittima di Tulum, David Buchanan García, ha confermato la gravità del momento: «È un anno complicato. L'arrivo è iniziato molto prima del previsto e questo indica che la stagione sarà molto forte».

I più letti

Cosa dicono i dati AVS e AI? I pensionati sposati perdono migliaia di franchi e i problemi maggiori devono ancora arrivare
Fuori dai Mondiali di hockey, la Svezia s'infuria dopo il fallo di Meier: «Arbitro vigliacco»
Intervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti
Sommer, Odermatt, Ermotti e non solo: ecco i giovani superricchi della Svizzera
Stesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis

Altre notizie

Russia. Biostampa e xenotrapianto, il piano di Putin per allungare la vita

RussiaBiostampa e xenotrapianto, il piano di Putin per allungare la vita

Territorio. Come sarebbe una Svizzera sostenibile? Ecco l'idea del ricercatore Sascha Nick

TerritorioCome sarebbe una Svizzera sostenibile? Ecco l'idea del ricercatore Sascha Nick

EuroMillions. Stesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis

EuroMillionsStesso banco, stessa settimana, due milionari: ecco la curiosa storia del comune di Cassis