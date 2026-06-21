Dyane racconta la propria incredibile storia: «All'improvviso, caddero tre sorelle dal cielo»

Lucie, Julie, Pascal e Dyane sullo sfondo, Jean* e Lise in primo piano, negli anni Ottanta. Nella foto manca France. DR

Conoscete davvero vostro padre, vostra madre e le persone a voi più vicine? Anche se spesso pensiamo che i segreti esistano solo nelle altre famiglie, nessuno è immune dallo scoprire un giorno una verità inimmaginabile sulla propria. Queste rivelazioni possono talvolta avere un effetto devastante sulla vita delle persone coinvolte. Dyane, una quebecchese che vive da molti anni in Svizzera, ha parlato a blue News della sua incredibile storia.

Valérie Passello Valérie Passello

Sempre con il sorriso sulle labbra e con gli occhi scintillanti, Dyane è una persona accattivante, soprattutto perché il suo accento quebecchese non l'ha mai abbandonata. È arrivata in Europa nel 1995, pensando di girare la Francia con 200 dollari canadesi in tasca.

Ha sempre lavorato. Come cameriera o assistente dentale, ma anche come conduttrice in varie stazioni radiofoniche e televisive regionali, poi come assistente di produzione, sempre per radio e televisione. Una carriera ricca di colpi di scena che potrebbe senza dubbio essere oggetto di un libro.

Ma Dyane ha accettato di parlare della sua famiglia. Per rompere un tabù e, forse, nella speranza di aiutare i lettori che potrebbero vivere situazioni simili.

All'età di 60 anni, ha ricevuto una notizia che ha sconvolto la sua vita. Ma di questa parleremo in una prossima puntata. Prima però torniamo indietro nel tempo e parliamo di un altro evento, altrettanto significativo, accaduto quando la canadese aveva 22 anni.

Un passato difficile

Nata nel 1963, Dyane è cresciuta a Montréal. Suo padre Jean*, che lavorava a Granby, a circa 80 chilometri di distanza, era assente durante la settimana.

La 63enne ricorda alcuni momenti difficili: «Mio padre è stato un alcolizzato fino a 50 anni. Quando tornava a casa nel fine settimana, non solo se ne fregava della mia presenza, ma mi picchiava anche».

Fino all'età di 10 anni, Dyane ha vissuto a Montréal con la madre. DR

In questa famiglia modesta, la madre Lise, «discreta» e «come sottomessa», ricorda la figlia, lavorava in fabbrica durante la settimana.

Dyane all'età di 6 anni fu affidata alla famiglia di una suo collega, il cui padre si esponeva davanti a lei ogni volta che ne aveva l'occasione.

«Poiché mio padre era violento, nei fine settimana non pensavo ad altro che ad andarmene. Ma sono passata dalla padella alla brace con quest'uomo perverso», racconta.

Poi, per fortuna finì per essere ospitata da un'altra famiglia, simpaticamente chiamata «Brindamour», dove trascorse due anni meravigliosi.

Quando aveva 10 anni, nacque il suo fratellino Pascal. «Non ha mai subito alcuna violenza da parte del padre», racconta Dyane, che capirà il perché molto più tardi.

Prima della nascita di Pascal, la madre si trasferì finalmente a Granby con la figlia, raggiungendo il marito. Lì, Jean e Lise lavoravano in una birreria di proprietà di amici di famiglia, situata nel grande centro commerciale Galeries de Granby. Più tardi, anche Dyane vi lavorerà come cameriera, oltre al suo lavoro di assistente dentale.

Una donna misteriosa in cucina

All'età di 22 anni, una telefonata scosse la giovane quebecchese nel profondo: «Mia madre mi ha telefonato, ero nel mio appartamento, e mi ha detto: ‹Dyane, devi venire subito a casa, è urgente›. E ha aggiunto: ‹Prendi un taxi, è molto importante›. Non avevo mai sentito mia madre parlarmi così», confida.

L'oggi 63enne ricorda quello che è successo dopo come se fosse ieri: «Arrivo a casa dei miei genitori, apro la porta d'ingresso dove c'è una cucina centrale con tutte le stanze intorno. C'è una persona seduta di spalle, poi mia madre di fronte a lei. Mio padre e il mio fratellino sono nel soggiorno. Poi la signora seduta si gira verso di me e io le dico: ‹France, che ci fai lì?›. Poi la vedo, è trasparente, mi guarda, non mi parla».

France era una cliente regolare della brasserie: faceva la spesa alle Galeries de Granby ogni giovedì sera e ne approfittava per mangiare fuori con il marito.

Ogni volta chiedeva quale fosse la sezione della birreria in cui lavorava Dyane, in modo da potervi trovare posto. Le due donne si incrociavano quindi regolarmente. Dopo la sorpresa iniziale, Lise chiese alla figlia di sedersi. Nella stanza si respirava un'atmosfera plumbea. Poi: «Mia madre mi disse: ‹Bene, ascolta, lascia che ti presenti tua sorella›».

«Ho pianto per una settimana»

Lise spiegò poi a Dyane di essere rimasta incinta a 16 anni di un certo Jean-Paul. Quando aveva saputo la notizia, l'uomo era «scappato».

All'epoca Lise aveva appena conosciuto Jean, l'uomo che qualche anno dopo sarebbe diventato suo marito. Ma essendo la maggiore di una famiglia numerosa e povera, finì per affidare la sua bambina a un asilo nido, dopo averla accudita per sei mesi.

A questo punto della storia, Jean, il padre di Dyane, venne a sedersi a tavola. «Allora mia madre disse: ‹Bene, visto che siamo tutti insieme, ti diciamo che hai altre due sorelle›».

Lo shock fu troppo forte per Dyane, che si alzò e sbatté la porta. «Per una settimana ho pianto. Mi ha davvero sconvolto. Mia madre ha provato a chiamarmi, ma io non volevo saperne nulla».

Alla fine Lise riuscì a convincere la figlia ad ascoltarla. Le due si incontrarono in un ristorante e la madre le raccontò tutto: parlarono per quattro ore.

Dyane afferma: «Mi spiegò che era rimasta incinta di mio padre. Mi disse: ‹Tuo padre è un alcolizzato, non voleva sposarmi, così ho dovuto partorire di nascosto, e se ne sono andati subito con il bambino›. Due anni dopo, rimase di nuovo incinta, con mio padre che non voleva sposarsi perché voleva solo andare a ballare la rumba nei fine settimana. Mia madre partorì di nuovo la terza figlia».

Nel 1963, Lise rimase incinta di Dyane. Questa volta, ammise, ebbe «una sorta di rinnovato coraggio». Diede all'uomo un ultimatum: o la sposava o non l'avrebbe più rivista. Quell'anno, la coppia si sposò il 15 luglio e Dyane nacque il 13 dicembre.

Un piccolo mondo

Alla fine, Dyane si fece coraggio quando apprese la notizia: «Una parte di me era felice: all'improvviso, tre sorelle erano cadute dal cielo».

Apprese poi che la maggiore, France, viveva a Granby da 9 anni: «È incredibile. Avevo una sorella che viveva a poche strade da noi, e non lo sapevo nemmeno».

Dyane e sua sorella decisero di attivarsi per ritrovare le altre due sorelle, con l'aiuto del marito di France, un investigatore in erba che aveva aiutato la moglie a ritrovare la madre, racconta Dyane.

«Era un periodo degli anni '80 in cui molti genitori cercavano i propri figli e viceversa. C'era un programma che ha avuto un grande successo, un po' come ‹Perdu de vue› sulla TV francese», ricorda. Ma sua madre si rifiutò di partecipare al programma: «Dopo ho capito perché», dice la donna residente in Svizzera con un cenno del capo.

Lise il giorno del suo 80° compleanno, abbracciata da Julie e Lucie. DR

«Nel giro di un anno abbiamo trovato le altre due». Per incontrare Lucie, France organizzò una cena a casa sua: «Bussano alla porta. France va ad aprire, esclama ‹Oh mio Dio!› e poi si buttano l'uno nelle braccia dell'altra. Siamo tutte sbalordite, chiedendoci cosa stia succedendo. France spiega: ‹Andavamo a scuola insieme, avevamo lo stesso gruppo di amici: eravamo sorelle e non lo sapevamo nemmeno!›. France e Lucie erano state entrambe adottate da famiglie di Saint-Hyacinthe».

Qualche mese dopo, si sono ritrovate con Julie, che era cresciuta più lontano, a Saint-Jean-sur-Richelieu.

Ma il mondo resta piccolo.

Mentre Dyane raccontava la sua incredibile storia nello studio dentistico dove lavorava, una sua collega le spiegò che il suo futuro marito aveva appena vissuto la sua stessa esperienza.

Dyane chiese quale fosse il cognome del compagno e venne fuori che suo padre era... Jean-Paul, il padre di France! «Le ho detto: ‹Sai cosa? La sorella del tuo futuro marito è mia sorella!› È pazzesco: Granby ha 100'000 abitanti, non è un piccolo villaggio», osserva Dyane.

Oggi France ha scelto di prendere le distanze da questa parte della sua famiglia. Tuttavia, Dyane mantiene ancora i contatti con Lucie e Julie.

*Nome noto alla redazione

Ma la storia non è ancora finita: continua su blue News.