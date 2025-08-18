All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video

Una scena bizzarra si è verificata durante una partita del Campionato Amazonense di calcio femminile in Brasile.

Una scena bizzarra si è verificata durante una partita del Campionato Amazonense di calcio femminile in Brasile: la capitana Fabiola si è gettata a terra sul campo, senza alcun motivo apparente. blue News vi mostra nel video cosa è in realtà successo.

Luna Pauli Celia Goldschmid

Hai fretta? blue News riassume per te Uno sciame di api attacca le giocatrici di calcio femminile durante una partita a Itacoatiara, in Brasile.

La partita è stata interrotta nel secondo tempo.

Grazie alla professionalità e alla rapidità dell'intervento della capitana, nessuno è rimasto ferito. Mostra di più

«Giù, giù!», ha gridato e tutte le giocatrici in campo si sono abbassate quasi in sincronia.

La reazione può sembrare inusuale e incomprensibile, ma è invece stata quella più corretta da adottare. Sul campo si era infatti abbattuto uno sciame di api.

Mantenere la calma con gli sciami di api

La regola in questi casi è quella di non scappare, ma di cercare di restare calmi. Anche il più piccolo movimento può infatti provocare gli insetti. Se invece ci si sdraia e si rimane il più possibile immobili, si riduce al minimo la superficie di attacco e si appare meno minacciosi.

Nel video di blue News (con sottotitoli in tedesco) potete vedere cosa è successo e come si è conclusa la situazione sul campo brasiliano: