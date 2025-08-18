  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Scena bizzarra in Brasile All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video

Luna Pauli

18.8.2025

Una scena bizzarra si è verificata durante una partita del Campionato Amazonense di calcio femminile in Brasile.
Una scena bizzarra si è verificata durante una partita del Campionato Amazonense di calcio femminile in Brasile.

Una scena bizzarra si è verificata durante una partita del Campionato Amazonense di calcio femminile in Brasile: la capitana Fabiola si è gettata a terra sul campo, senza alcun motivo apparente. blue News vi mostra nel video cosa è in realtà successo.

Luna Pauli

18.08.2025, 15:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Uno sciame di api attacca le giocatrici di calcio femminile durante una partita a Itacoatiara, in Brasile.
  • La partita è stata interrotta nel secondo tempo.
  • Grazie alla professionalità e alla rapidità dell'intervento della capitana, nessuno è rimasto ferito.
Mostra di più

Una scena insolita si è verificata durante una partita del Campionato Amazonense di calcio femminile in Brasile: la capitana Fabiola si è improvvisamente buttata a terra senza alcun motivo apparente.

«Giù, giù!», ha gridato e tutte le giocatrici in campo si sono abbassate quasi in sincronia.

La reazione può sembrare inusuale e incomprensibile, ma è invece stata quella più corretta da adottare. Sul campo si era infatti abbattuto uno sciame di api.

Mantenere la calma con gli sciami di api

La regola in questi casi è quella di non scappare, ma di cercare di restare calmi. Anche il più piccolo movimento può infatti provocare gli insetti. Se invece ci si sdraia e si rimane il più possibile immobili, si riduce al minimo la superficie di attacco e si appare meno minacciosi.

Nel video di blue News (con sottotitoli in tedesco) potete vedere cosa è successo e come si è conclusa la situazione sul campo brasiliano:

All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Uno sciame di api

All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Uno sciame di api

13.08.2025

I più letti

In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Ecco le professioni che vedranno aumentare di più gli stipendi nel 2026
Ecco 7 cose da sapere sull'incontro di lunedì sera alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky

Altre notizie

Svizzera-Italia. Martedì a Berna l'incontro tra Cassis e Tajani

Svizzera-ItaliaMartedì a Berna l'incontro tra Cassis e Tajani

Grave incidente. Muore schiacciato dalla funicolare che collega Lucerna alla collina del Gütsch

Grave incidenteMuore schiacciato dalla funicolare che collega Lucerna alla collina del Gütsch

Fumo da un edificio. Una forte esplosione scuote il quartiere Länggasse a Berna

Fumo da un edificioUna forte esplosione scuote il quartiere Länggasse a Berna