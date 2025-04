Al San Diego Zoo Safari Park, un video ha immortalato la reazione unica degli elefanti durante il terremoto di magnitudo 5.2 che ha scosso la zona rurale della città californiana. I pachidermi si sono uniti per proteggere i loro cuccioli.

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha scosso il terreno sotto le zampe degli elefanti al San Diego Zoo Safari Park.

I pachidermi più anziani, Ndlula, Umngani e Khosi, si sono rapidamente radunati attorno ai cuccioli di sette anni, Zuli e Mkhaya, per proteggerli da eventuali pericoli.

Come scrive «RaiNews», il comportamento è stato documentato in un video girato nel loro recinto, che ha mostrato la straordinaria reazione degli animali.

Un «cerchio di allerta»

Le immagini mostrano i cinque elefanti africani che si muovono sotto il sole del mattino. Improvvisamente la telecamera inizia a tremare, catturando gli animali mentre si dirigono in diverse direzioni.

I cuccioli restano rannicchiati per diversi minuti, mentre gli adulti, con le orecchie tese, osservano l'ambiente circostante, pronti a reagire anche dopo che il sisma è cessato.

Sebbene il terremoto, avvertito da San Diego a Los Angeles, non abbia causato feriti o danni significativi, ha spaventato i pachidermi. Una volta in cerchio, «si fermano per raccogliere informazioni su dove si trovi il pericolo», ha spiegato Mindy Albright del San Diego Zoo Safari Park.

Gli elefanti sono noti per la loro intelligenza e socialità, e possiedono la capacità di percepire i suoni attraverso le zampe. Quando avvertono una minaccia, formano spesso un «cerchio di allerta», con i cuccioli al centro e gli adulti rivolti verso l'esterno per difenderli.

Un gesto per rassicurare il più piccolo

Nel video, uno dei cuccioli corre a rifugiarsi tra gli adulti, un gruppo di matriarche che lo ha allevato. Mentre l'altro cucciolo, l'unico maschio, rimane ai margini del cerchio, desideroso di dimostrare il suo coraggio e la sua indipendenza.

Khosi, un'adolescente che ha contribuito a crescerlo insieme alla madre biologica, Ndlula, gli dà ripetutamente colpetti sulla schiena con la proboscide, come per rassicurarlo e invitarlo a restare nel cerchio.

Zuli, ancora piccolo, viene coccolato come tale, ha detto Albright. Ma il suo ruolo cambierà nei prossimi anni quando si unirà a un gruppo di «scapoli», mentre le femmine rimarranno con il nucleo familiare per tutta la vita.

Circa un'ora dopo la prima scossa, una seconda di assestamento li ha riuniti brevemente, per poi disperdersi una volta accertato che tutti erano al sicuro.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.