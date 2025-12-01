L'isola di Sumatra è la più colpita. Keystone

Il bilancio delle vittime di inondazioni e frane in Indonesia è salito a 502, con 508 dispersi, secondo un conteggio pubblicato dall'agenzia nazionale per le calamità naturali.

Keystone-SDA SDA

L'ultimo dato ha portato il bilancio delle vittime delle inondazioni che da quasi una settimana stanno colpendo Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka a oltre il migliaio.

Secondo le autorità locali, ampie regioni dell'isola di Sumatra (grande quanto Svizzera, Germania e Austria unite) sarebbero isolate. Gli abitanti della parte nord di Sumatra sarebbero pertanto costretti a saccheggiare generi alimentari e acqua potabile dai supermercati per poter sopravvivere.

Alcune delle zone più colpite sono raggiungibili solo per via aerea o marittima, ha dichiarato Suharyanto, capo dell'agenzia per la gestione delle emergenze, durante una conferenza stampa tenutasi domenica. «Abbiamo lanciato viveri e aiuti umanitari dall'alto e inviato soldati», ha affermato.