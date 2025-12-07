  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

India Almeno 25 morti in un incendio a un night club di Goa

SDA

7.12.2025 - 08:01

Grave incendio nella notte in un night club di Goa, in India (foto: archivio)
Grave incendio nella notte in un night club di Goa, in India (foto: archivio)
Keystone

Almeno 25 persone sono morte in un incendio in un famoso nightclub nella città turistica indiana di Goa, secondo quanto riferito dal capo ministro Pramod Sawant e da altri funzionari.

Keystone-SDA

07.12.2025, 08:01

07.12.2025, 09:01

Tra le vittime del rogo, divampato al Birch, locale di Arpora, nel distretto di Goa Nord, risultano anche quattro turisti e 14 membri dello staff.

Dalle indagini preliminari emerge che la maggior parte è morta soffocata dopo l'incendio scoppiato nel seminterrato del club, privo di un'adeguata ventilazione.

«La causa del rogo deve ancora essere accertata; stiamo anche verificando se il club abbia rispettato le norme di sicurezza antincendio», ha dichiarato il capo della polizia locale Alok Kumar.

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
L'apparizione del principe Harry nello show di Stephen Colbert non scatena solo risate
Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera

Altre notizie

Londra. Aggressione con lo spray irritante a Heathrow, arrestato un uomo

LondraAggressione con lo spray irritante a Heathrow, arrestato un uomo

Negli Stati Uniti. Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera

Negli Stati UnitiEpstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera

Salmone al posto della birra. Cucciolo di foca si aggira per un pub della Nuova Zelanda creando scompiglio

Salmone al posto della birraCucciolo di foca si aggira per un pub della Nuova Zelanda creando scompiglio