L'alpinista statunitense Alexander Panco Instagram

L'alpinista statunitense Alexander Pancoe, che soffriva di cancro, è morto durante la scalata del Makalu, la quinta montagna più alta del mondo. Il 39enne non si sentiva bene ed era sceso in un campo per acclimatarsi.

Redazione blue News Philipp Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante fosse malato di cancro al midollo osseo, l'alpinista statunitense Alexander Pancoe voleva scalare il Makalu, alto 8'485 metri.

Voleva farlo per raccogliere fondi per il programma sul cancro del sangue di un ospedale pediatrico di Chicago.

Il 39enne, sopravvissuto anni fa a un tumore al cervello, era un alpinista esperto. Mostra di più

L'alpinista statunitense Alexander Pancoe è morto domenica sera durante la scalata del Makalu, la quinta montagna più alta del mondo. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP l'amministratore delegato dell'organizzatore di tour «Himalayan Guides Nepal», Iswari Paudel.

Il 39enne, che anni fa era sopravvissuto a un tumore al cervello, era un alpinista esperto. Aveva partecipato con successo all'Explorers Grand Slam, che consiste nello scalare i punti più alti di tutti e sette i continenti.

I partecipanti devono anche sciare fino al Polo Nord e al Polo Sud.

Raccolta fondi per un ospedale pediatrico

Recentemente Pancoe aveva lottato anche contro un cancro cronico al midollo osseo. Ha quindi voluto scalare il Makalu, alto ben 8'485 metri, per raccogliere fondi per il programma di lotta contro il cancro del sangue di un ospedale pediatrico di Chicago.

«Sarà una grande sfida per me. Scalare a questa altitudine è già piuttosto difficile senza una malattia cronica, ma non vedo l'ora di affrontare la sfida», aveva scritto sul suo sito web.

Il Nepal ospita otto delle dieci montagne più alte del mondo, tra cui l'Everest. Il mese scorso, un australiano è morto mentre scendeva dalla montagna himalayana Ama Dablam in Nepal.

Redatto con materiale dell'agenzia di stampa AFP