Rimane elevato il rischio di incendi in Grecia. Keystone

La Protezione civile greca ha segnalato che il rischio di incendi rimane molto elevato, per la giornata di domani, nella gran parte del Paese. Le località più a rischio sono quelle dell'Attica, la parte centrale e occidentale di Creta e il sud-est del Peloponneso.

Keystone-SDA SDA

I vigili del fuoco ellenici sono reduci da un weekend in cui hanno dovuto affrontare molteplici incendi da nord a sud della Grecia, al termine di una settimana segnata da temperature elevate fino a 45 gradi. I numerosi roghi che hanno colpito le isole di Citera, di Evia e di Creta e le regioni dell'Attica e del Peloponneso sono stati domati nella giornata di ieri.

Oggi 110 vigili del fuoco con 11 elicotteri e 8 aerei sono stati mobilitati per spegnere un incendio scoppiato nel sobborgo di Zografo, a est di Atene. Le fiamme sono divampate nella bassa vegetazione ai piedi del monte Imetto, non lontano dal campus universitario del Politecnico di Atene. Il rogo risulta ora sotto controllo e non ha provocato danni agli edifici, stando all'emittente statale Ert.

Le temperature hanno iniziato a scendere oggi ma il portavoce del governo ellenico, Pavlos Marinakis, ha invitato i cittadini a rimanere «in costante allerta», durante il consueto incontro con la stampa.

«Chiediamo ai cittadini di seguire scrupolosamente le istruzioni delle autorità, evitando azioni che potrebbero causare lo scoppio di un incendio», ha dichiarato Marinakis. Stando al portavoce del governo, dallo scorso martedì ad oggi sono divampati in Grecia 236 incendi boschivi.