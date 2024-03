Dalle casse dell'associazione Samaritani dell'Alto Vallese sarebbero spariti fino a 220'000 franchi ed è stato avviato un procedimento penale. Secondo i media, è sospettato l'ex tesoriere dell'associazione.

L'associazione ha confermato a Keystone-ATS l'avvio di un procedimento penale, ma non ha voluto fornire ulteriori informazioni.

A riportare per primo il presunto caso di frode è stato il quotidiano «Walliser Bote». L'ex tesoriere dell'associazione è sospettato di essersi sistematicamente arricchito: per lui vale la presunzione di innocenza, viene indicato.

A causa del buco nelle casse, l'associazione rischia il collasso finanziario.

La procura dell'Alto Vallese non si espone: non ha infatti voluto né confermare né smentire a Keystone-ATS che un'indagine sia in corso.

Fondata 50 anni fa a Briga, l'associazione Samaritani dell'Alto Vallese è composta di 34 organizzazioni. In particolare, pianifica la formazione e il perfezionamento degli istruttori e dei responsabili tecnici delle associazioni affiliate.

ev, ats