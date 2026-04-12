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Voli Altre cancellazioni in Svizzera per lo sciopero di Lufthansa

SDA

12.4.2026 - 13:52

Già venerdì lo sciopero del personale di bordo aveva causato disagi negli scali della Confederazione.
Già venerdì lo sciopero del personale di bordo aveva causato disagi negli scali della Confederazione.
Keystone

A causa dello sciopero annunciato per lunedì e martedì da Lufthansa, si prevedono nuovi disagi e cancellazioni di voli anche in Svizzera. Già venerdì, in occasione della prima giornata di mobilitazione, diverse tratte da e verso la Germania erano state soppresse.

Keystone-SDA

12.04.2026, 13:52

12.04.2026, 14:23

L'aeroporto di Ginevra ha confermato oggi all'agenzia Keystone-ATS la cancellazione di due voli diretti a Francoforte e Monaco. Lo scalo di Zurigo, dal canto suo, non è stato ancora in grado di fornire informazioni dettagliate in merito.

Secondo il gruppo Lufthansa, casa madre di Swiss, lo sciopero è stato indetto dal personale di cabina. L'astensione dal lavoro, programmata da lunedì alle 00:01 fino a martedì alle 23:59, avviene nell'ambito della vertenza sulle condizioni dei circa 20'000 accompagnatori di volo di Lufthansa, e del piano sociale relativo agli 800 dipendenti di Cityline, la filiale in via di chiusura del gruppo tedesco.

Già venerdì uno sciopero del personale di bordo aveva causato disagi negli scali della Confederazione, con otto voli cancellati a Basilea, quattro a Ginevra e sei a Zurigo.

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