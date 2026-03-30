Altro che droni: dalla Russia ecco i piccioni cyborg telecomandati

I piccioni cyborg di Neiry 19.12.2025

Dalla Russia arriva un’innovazione che sembra uscita dalla fantascienza: piccioni trasformati in biodroni. La startup Neiry promette uno strumento rivoluzionario per il monitoraggio di infrastrutture e ambienti complessi, Ma tra potenzialità tecnologiche e timori di sorveglianza, il progetto solleva interrogativi etici e di sicurezza difficili da ignorare.

Hai fretta? blue News riassume per te Una startup russa, Neiry, ha creato piccioni cyborg controllabili a distanza tramite interfacce neurali impiantate nel cervello.

Gli uccelli possono volare per migliaia di chilometri e svolgere missioni di monitoraggio ambientale e industriale.

Secondo l’azienda, sono più discreti ed efficienti dei droni tradizionali.

Esperti e osservatori temono però possibili usi di sorveglianza e spionaggio.

Il progetto solleva anche seri interrogativi etici sull’uso della neurotecnologia sugli animali. Mostra di più

Un tempo portavano messaggi. Oggi potrebbero portare sensori, telecamere e ordini digitali. Dalla Russia arriva una notizia che sembra uscita da un romanzo distopico: i piccioni diventano biodroni telecomandati, più silenziosi e invisibili dei droni tradizionali. E inevitabilmente scoppia la polemica.

Come riportato da «Wired», a lanciare il progetto è la startup russa Neiry, che sostiene di aver già completato con successo i primi voli di prova di uno stormo di piccioni «potenziati».

Droni con le ali

Il cuore del sistema è una Brain Computer Interface (BCI): elettrodi impiantati nel cervello dell’animale, collegati a uno stimolatore alloggiato in un minuscolo zainetto sul dorso.

Da lì partono impulsi che influenzano gli istinti del volatile, inducendolo a virare, salire o cambiare direzione. La missione viene caricata su un controller, il tracciamento avviene via GPS e l’energia – assicura l’azienda – arriva dal sole.

Ai piccioni vengono impiantati degli elettrodi nel cervello, attraverso i quali ricevono degli stimoli. Neiry Group press office

Animali veri, ma con un’interfaccia neurale impiantata nel cervello, capace di collegarli a un computer esterno e guidarne i movimenti in tempo reale. Niente fantascienza: per l’azienda è tecnologia pronta a entrare sul mercato.

Secondo Neiry, questi piccioni-biodroni servirebbero a scopi civili: monitoraggio ambientale e industriale, controllo di linee elettriche, reti del gas e infrastrutture critiche.

Ma i critici storcono il naso e parlano apertamente di potenziali piccioni spia, molto più difficili da individuare rispetto ai droni convenzionali, soprattutto nei contesti urbani.

Volano per migliaia di chilometri (senza addestramento)

La promessa è ambiziosa: fino a 500 chilometri al giorno e 3'000 in una settimana, molto più di un drone di pari categoria. Neiry sostiene inoltre che i piccioni continuerebbero a condurre una «vita normale» e che il rischio di caduta o schianto sarebbe paragonabile a quello di qualsiasi altro uccello.

L’installazione della Brain-Computer Interface avverrebbe in serie, grazie a un dispositivo stereotassico che consente di posizionare gli elettrodi con estrema precisione.

Nessun addestramento richiesto. L’azienda punta a una sopravvivenza del 100%, ma non ha comunicato quanti animali siano morti durante o dopo l’impianto.

Stando alle dichiarazioni dell'azienda, i piccioni non devono essere addestrati. Neiry Group press office

Come riportato anche da «Bloomberg», il progetto è in fase avanzata e potrebbe presto essere testato sul campo in settori che richiedono sorveglianza prolungata.

E i piccioni sono solo l’inizio. «Qualsiasi uccello può diventare un vettore», ha spiegato il fondatore Aleksandr Panov: corvi per carichi più pesanti, gabbiani per le coste, albatros per le grandi distese marine.

Dietro le quinte: milioni e oligarchi

Neiry non è una startup improvvisata. È parte dell’ecosistema tecnologico di Skolkovo, vicino a Mosca, e ha ricevuto finanziamenti pubblici e privati. Nel 2021 ha raccolto oltre 540 milioni di rubli complessivi, raggiungendo una valutazione di circa 25 milioni di euro. Nell’estate 2024 è arrivato un nuovo round da 300 milioni di rubli.

Tra i sostenitori figurano investitori privati e il fondo di venture capital Voskhod, legato alla holding Interros del miliardario Vladimir Potanin, uno degli uomini più ricchi della Russia secondo Forbes 2025.

Spionaggio ed etica, le domande che restano

Sui biodroni possono essere installate telecamere. Neiry garantisce che funzionerebbero come quelle negli spazi pubblici: volti oscurati e dati personali cancellati grazie all’intelligenza artificiale. Una rassicurazione che però non convince tutti.

Resta inoltre la domanda più scomoda: fino a che punto è lecito intervenire sul cervello di un animale per scopi industriali o di sicurezza, in assenza di un quadro normativo internazionale chiaro sulle neurotecnologie applicate agli esseri viventi?

In più le preoccupazioni non sono solo etiche. Gli esperti di sicurezza ricordano però che gli uccelli sono ideali per la sorveglianza occulta. Non a caso, durante la Guerra fredda, la CIA sperimentò davvero l’uso di piccioni con microcamere per fotografare obiettivi sensibili nell’Unione Sovietica, come raccontato dalla «BBC».

Neiry, pur escludendo usi militari o di intelligence, ammette che la tecnologia è potente. Diverse questioni rimangono dunque aperte, ma una cosa è certa: gli animali cyborg non sono più cinema e letteratura. Sono qui, ora.