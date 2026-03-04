Covermedia

Uno studio pubblicato su «PNAS» identifica nell'enzima PTP1B un freno dell'attività delle microglia. Nei modelli animali, bloccarlo migliora la rimozione delle placche di amiloide e le prestazioni di memoria.

L'Alzheimer è tra le cause più frequenti di demenza e colpisce milioni di persone nel mondo.

Da anni la ricerca si concentra sull'amiloide-beta, la proteina che si accumula nel cervello formando placche. Ma il punto cruciale non è solo la loro presenza: perché il cervello non riesce a eliminarle in modo efficace?

Una risposta arriva da uno studio pubblicato su «Proceedings of the National Academy of Sciences» e guidato da Nicholas Tonks del Cold Spring Harbor Laboratory. Il team individua un meccanismo che agisce come un freno molecolare nelle cellule immunitarie cerebrali, le microglia.

L'enzima PTP1B frena le cellule «spazzine»

In condizioni normali, le microglia funzionano come un servizio di pulizia: riconoscono proteine anomale e le inglobano attraverso un processo chiamato fagocitosi. Con la progressione dell'Alzheimer, però, queste cellule diventano meno efficienti.

Secondo i ricercatori, l'enzima PTP1B limita la loro attività. Quando viene inibito – geneticamente o con farmaci sperimentali – le microglia riacquistano capacità di eliminare l'amiloide. Nei topi modello APP/PS1, predisposti a sviluppare placche e deficit cognitivi, il blocco di PTP1B ha ridotto in modo significativo i depositi e migliorato le performance nei test di memoria.

A livello molecolare, l'inibizione di PTP1B attiva il pathway SYK, centrale per la fagocitosi, e potenzia i meccanismi energetici cellulari, inclusi metabolismo mitocondriale e glicolisi. Anche il circuito AKT-mTOR, coinvolto nella regolazione energetica, risulta stimolato. In sostanza, le microglia non solo ricevono il «via libera» a lavorare, ma dispongono anche di più energia per farlo.

L'inibizione come possibile soluzione

«I nostri risultati suggeriscono che l'inibizione di PTP1B può migliorare la funzione delle microglia e favorire la rimozione delle placche Aβ», afferma la prima autrice Yuxin Cen.

Il blocco di PTP1B non sostituirebbe le terapie anti-amiloide già approvate, ma potrebbe affiancarle. «L'uso di inibitori di PTP1B, capaci di agire su più aspetti della patologia, potrebbe fornire un effetto aggiuntivo», osserva Steven Ribeiro Alves, coautore dello studio.

I risultati provengono da modelli murini: serviranno studi clinici per verificare se l'effetto sia replicabile nell'uomo. Tuttavia, il lavoro chiarisce un nodo centrale della malattia: non è solo l'amiloide a essere il problema, ma l'incapacità progressiva del cervello di smaltirlo. Sbloccare questa «frenata» potrebbe rappresentare una nuova direzione nella lotta all'Alzheimer.