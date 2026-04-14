Satelliti in orbitaAmazon compra Globalstar per quasi 12 miliardi, adesso sfida Starlink
SDA
14.4.2026 - 15:34
Amazon ha annunciato di voler acquistare il gruppo di telecomunicazioni via satellite Globalstar per 11,6 miliardi di dollari, quello dietro ai servizi di emergenza forniti da Apple per il suo iPhone.
Keystone-SDA
14.04.2026, 15:34
14.04.2026, 15:51
SDA
L'operazione accelera gli sforzi della società di Jeff Bezos di recuperare il terreno perso nei confronti di Starlink, la costellazione di satelliti di SpaceX, azienda aerospaziale in mano a Elon Musk.
In base all'intesa, prima della chiusura dell'operazione, attesa nel 2027, i soci di Globalstar riceveranno dal colosso del commercio elettronico e del cloud fino 90 dollari per ogni azione in loro possesso. Il pagamento avverrà in contanti o via titoli Amazon, precisa quest'ultima in comunicato.
Si tratta di un premio del 23,5% sul valore di Globalstar raggiunto ieri alla fine della seduta. La notizia ha messo il turbo al titolo durante le contrattazioni odierne (+8% a quasi 79 dollari).
Con questo accordo, Amazon rafforza la sua rete di satelliti in orbita terrestre bassa, in una fase in cui la banda larga satellitare è in piena espansione, soprattutto nelle località difficili da raggiungere.
La creatura di Bezos tuttavia è in ritardo nel suo obiettivo di ampliare la propria copertura a oltre 7700 satelliti. La concorrente Starlink ha dal canto suo in orbita circa 10'000 satelliti, con oltre 10 milioni di clienti attivi.