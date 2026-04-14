  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Satelliti in orbita Amazon compra Globalstar per quasi 12 miliardi, adesso sfida Starlink

SDA

14.4.2026 - 15:34

Amazon vuole recuperare il terreno perso nei confronti di Starlink.
Amazon vuole recuperare il terreno perso nei confronti di Starlink.
Keystone

Amazon ha annunciato di voler acquistare il gruppo di telecomunicazioni via satellite Globalstar per 11,6 miliardi di dollari, quello dietro ai servizi di emergenza forniti da Apple per il suo iPhone.

Keystone-SDA

14.04.2026, 15:34

14.04.2026, 15:51

L'operazione accelera gli sforzi della società di Jeff Bezos di recuperare il terreno perso nei confronti di Starlink, la costellazione di satelliti di SpaceX, azienda aerospaziale in mano a Elon Musk.

In base all'intesa, prima della chiusura dell'operazione, attesa nel 2027, i soci di Globalstar riceveranno dal colosso del commercio elettronico e del cloud fino 90 dollari per ogni azione in loro possesso. Il pagamento avverrà in contanti o via titoli Amazon, precisa quest'ultima in comunicato.

Si tratta di un premio del 23,5% sul valore di Globalstar raggiunto ieri alla fine della seduta. La notizia ha messo il turbo al titolo durante le contrattazioni odierne (+8% a quasi 79 dollari).

Con questo accordo, Amazon rafforza la sua rete di satelliti in orbita terrestre bassa, in una fase in cui la banda larga satellitare è in piena espansione, soprattutto nelle località difficili da raggiungere.

La creatura di Bezos tuttavia è in ritardo nel suo obiettivo di ampliare la propria copertura a oltre 7700 satelliti. La concorrente Starlink ha dal canto suo in orbita circa 10'000 satelliti, con oltre 10 milioni di clienti attivi.

I più letti

Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?
Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
Leone XIV sfida Trump: «Un pulsante nucleare per il Vaticano». Ecco la storia di uno scontro senza precedenti
Migros smantella la sua linea di prodotti ispirata agli Stati Uniti, ecco perché
Un doppio attentato suicida durante la visita del Papa in Algeria, ecco cosa si sa

Altre notizie

Scialpinismo. Patrouille des Glaciers in ostaggio delle valanghe, slittano le prime gare

ScialpinismoPatrouille des Glaciers in ostaggio delle valanghe, slittano le prime gare

Tragedia in Vallese. Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana, sarebbe stato poco convincente nelle 11 ore di interrogatorio

Tragedia in ValleseNicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana, sarebbe stato poco convincente nelle 11 ore di interrogatorio

Il caso. Un anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?

Il casoUn anziano segue l'app e viene multato, le FFS stanno perdendo la buona reputazione?