«Revisione strategica» In Italia non voleranno i droni di Amazon, il progetto avanza solo in Usa e Regno Unito

SDA

27.12.2025 - 20:30

Amazon fa un passo indietro in Italia.
Keystone

«A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia». È quanto si apprende da Amazon.

28.12.2025, 08:44

«Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio», afferma la società.

«I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti», aggiunge l'azienda.

«Con oltre 25 miliardi di euro investiti in Italia negli ultimi 15 anni, oltre 19'000 dipendenti diretti in più di 60 siti distribuiti nel paese, continuiamo a servire i nostri clienti in Italia e offrire loro un'esperienza di acquisto eccellente», conclude la società.

