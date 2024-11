Il cantautore italiano Amedeo Minghi dopo 8 anni di attesa tornerà con un nuovo album. IMAGO/ZUMA Press

Amedeo Minghi torna con un nuovo album studio, dal titolo «Anima Sbiadita». Per il cantante italiano, dopo un'assenza discografica e compositiva durata 8 anni (l'ultimo album «La bussola e il cuore» è del 2016), si tratta del ritorno, annunciato qualche mese fa con l'uscita di due singoli (inclusi nel nuovo lavoro).

SDA

L'uscita dell'album sarà accompagnata da un tour teatrale, che vedrà sul palco anche un sestetto d'archi e che farà tappa anche al Palazzo dei Congressi di Lugano nell'aprile 2025.

Con la collaborazione di Andrea Montemurro (che ha partecipato alla scrittura di alcuni testi) Minghi ci consegna l'album della maturità: undici composizioni inedite in cui si allontana dalla materia sognante per incontrare un realismo in cui il tempo, la vita e l'amore sono gli strumenti di conoscenza del mondo e delle cose a cui fa riferimento, declinandoli in ogni canzone. Un «concept album» che vuole essere una sorta di viaggio iniziatico in cui musica e parole sono le uniche traiettorie da seguire.

«Ho raccontato ciò che sono, ciò che viviamo – sottolinea Amedeo Minghi -. Ci sono volutamente richiami e citazioni che hanno a che fare con la mia storia musicale, ma credo che questo lavoro rappresenti qualcosa di nuovo».

Come detto, l'uscita dell'album sarà accompagnata da un tour teatrale, che partirà il 14 novembre e lo vedrà esibirsi a Zurigo il 5 aprile 2025 e a Lugano il 6 aprile, oltre che in Slovenia o a Malta e in numerosi palcoscenici italiani.

