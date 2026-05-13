Brett Ratner alla prima di «Melania»: anche il regista volerà con Trump in Cina, dove ha intenzione di cercare le location per il nuovo capitolo della saga di Rush Hour. (foto del 29 gennaio 2026) Keystone

Brett Ratner, il regista dei film di Rush Hour e del documentario su Melania Trump, accompagnerà Donald Trump in Cina per il suo vertice con Xi Jinping. Lo scvrive il Guardian.

Keystone-SDA SDA

Giovedì e venerdì Trump incontrerà il leader cinese per discutere di urgenti questioni economiche e geopolitiche, tra cui Iran e Taiwan.

Il presidente statunitense sarà accompagnato a bordo dell'Air Force One da amministratori delegati e alti dirigenti di importanti aziende tecnologiche e finanziarie statunitensi, tra cui Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla e Larry Fink di BlackRock.

Secondo alcune fonti, il presidente è un grande fan di Rush Hour, serie che ruota attorno ai detective James Carter e Yan Naing Lee – interpretati rispettivamente da Chris Tucker e Jackie Chan – alle prese con le loro differenze culturali e alle indagini su crimini a Hong Kong, Parigi e Los Angeles.

La portavoce del regista ha dichiarato che Ratner avrebbe sfruttato il viaggio per individuare le location per le riprese dell'ultimo capitolo della saga di Rush Hour. Ha aggiunto che Ratner ha in programma di girare «molte» scene di Rush Hour 4 in Cina.