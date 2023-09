La Spagna colpita da forti piogge, immagini impressionanti dalla metro di Madrid

Le forti tempeste hanno inondato e devastato gran parte della Spagna. Anche la metropolitana della capitale Madrid non ce l'ha fatta davanti ai metri cubi d'acqua. Nel video (sotto) le impressionanti immagini.

Hai fretta? blue News riassume per te I forti temporali che hanno colpito la Spagna hanno portato morte e distruzione tra il fine settimana e lunedì mattina.

La forte pioggia ha lasciato un grande caos e ingenti danni materiali.

Nella capitale spagnola Madrid le masse d'acqua hanno allagato anche la metropolitana.

In mezzo a tutta la sofferenza, il salvataggio di un ragazzino porta un po’ di conforto. Mostra di più

Le forti tempeste che hanno colpito la Spagna hanno causato inondazioni e distruzione nel Paese durante il fine settimana. Ma in mezzo alla sofferenza, il salvataggio di un ragazzino ha offerto un po’ di conforto. Molti media hanno parlato all’unanimità di un «miracolo».

Il bambino di 10 anni è stato ritrovato lunedì, intorno alle 8 del mattino, su un albero nella zona occidentale della regione di Madrid, dopo che ha trascorso lì tutta la notte sotto le violente piogge e i forti venti di un uragano, ha riferito il servizio di emergenza regionale.

Secondo le autorità, il ragazzo è fuggito sull'albero domenica sera. L'auto della sua famiglia era stata precedentemente travolta dalle acque del fiume Alberche, che aveva straripato, non lontano dalla città di Aldea del Fresno.

Lunedì il padre, che era al volante, risultava ancora disperso. La madre e la sorella del ragazzo sarebbero riuscite a salvarsi da sole. Il bambino è stato ritrovato accidentalmente da una guardia della Finca in ipotermia e con varie lesioni al corpo.

«Adesso sarei morta e sepolta»

Commovente è anche la storia di una pensionata che è stata salvata di notte da due agenti di polizia a Buenache de Alarcón, nella provincia di Cuenca, quando «era nell'acqua fino al collo» e non poteva uscire di casa, come ha raccontato piangendo alla televisione spagnola RTVE. «Adesso sarei morta e sepolta. (...) Non so come dire grazie», ha commentato Felicia, 73 anni, quando RTVE l'ha presentata ai suoi due soccorritori.

Diversi morti e alcuni dispersi

Nessun salvataggio, invece, per i due uomini i cui corpi sono stati recuperati lunedì nella provincia di Toledo, a sud-est di Madrid, come ha annunciato il governo della regione di Castiglia-La Mancia. Una delle vittime è morta all'interno di un veicolo nel comune di Bargas. Nella località di Casarrubios del Monte, invece, un 20enne è stato trovato senza vita nell'ascensore di un garage.

Sabato, inoltre, due uomini di 31 e 34 anni sono caduti in acqua impetuosa mentre attraversavano una gola a Saragozza, nel nord-est della Spagna, e sono annegati. Lunedì, oltre al padre del bambino salvato, risultavano disperse almeno altre due persone: un uomo di 83 anni e una donna più giovane.

Inondazioni e devastazione in tutto il Paese

Sabato e domenica gran parte della Spagna è stata colpita da questi temporali con forti piogge, venti da uragano, fulmini e grandine. Ci sono stati molti ritardi dei voli. La circolazione ferroviaria è stata interrotta in molti luoghi. Centinaia di passeggeri lunedì notte hanno quindi dovuto trascorrere involontariamente la notte nelle stazioni ferroviarie di Madrid, Málaga e altre città.

Nella capitale della Spagna, anche la metropolitana è stata allagata dalla grande inondazione d'acqua (video con commenti in tedesco).

Decine di strade e i parchi sono stati chiusi. Innumerevoli case, scantinati, garage e sottopassi sono stati inondati di acqua e fango. Parti della facciata e delle tegole sono cadute sulle strade e gli alberi sono stati sradicati. I terreni agricoli sono stati gravemente colpiti in varie regioni.

Domenica ai quasi 10.000 abitanti della comunità catalana di Alcanar è stato addirittura vietato di uscire per diverse ore a causa delle pericolose inondazioni. Secondo il servizio meteorologico, in sole 24 ore sono caduti qui 215 litri per metro quadrato.

Solo lunedì la situazione è tornata lentamente alla normalità. A Madrid, ad esempio, il traffico della metropolitana e quello automobilistico sono stati ancora fortemente colpiti.

Destinazioni turistiche popolari come Maiorca e le Isole Canarie sono state in gran parte risparmiate.

Il grado di allerta meteo è «giallo»

In vista della necessaria ricostruzione, le regioni di Madrid e Castiglia-La Macha hanno chiesto al governo centrale di essere dichiarate zona disastrata per ricevere gli aiuti statali. Inizialmente non erano disponibili stime sull'entità dei danni.

Secondo le previsioni del servizio meteorologico nazionale Aemet, all'inizio della settimana le forti piogge si stanno lentamente attenuando. Tuttavia oggi, martedì, al centro e al nord della penisola iberica vige ancora il livello di allerta meteo «giallo».